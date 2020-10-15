Suçlu ‘kayyum’ çıktı

EROL TAŞKAN

‘Kara duman görenleri şok ediyor’ başlıklı haberimizle ilgili Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nden cevap geldi. Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç’in imzası ile yapılan açıklamada, söz konusu fabrikanın kayyum tarafından yönetildiği, kayyumun da yeni yatırımlara izin vermediği ifade edildi.

Kayyumun birkaç ay önce firmanın iflasını istediğinin de bildirildiği açıklamada, işletme yetkilisinin gerekli yatırımı yapmak için kayyumdan fabrikanın devralınmasıyla birlikte gerekli teknik siparişlerin verildiğinin altı çizildi.

Yapılan açıklama da, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nün inceleme sonrasında hazırladığı bilgi notunda kara dumanın nedenleri şöyle sıralandı; “Gazete haberine konu olan fabrika; İlimiz Ankara Yolu 6. Km. No : 287 adresinde faaliyet gösteren Akça Kontrplak Fabrikası San ve Tic. A.Ş.’ye ait kontrplak ve playwood üretim tesisidir. İşletme yaklaşık 4 yıldır kayyum tarafından yönetilmekte iken birkaç ay önce kayyımı tarafından iflası istenilmiştir.

İşletmeye tomruk halinde gelen hammaddeler havuzda yumuşatıldıktan sonra soyulmakta ve soyulan ürünler tekrardan kurutma fırınında kurutulduktan sonra aralarına yapıştırıcı sürülerek istenilen ebat ve kalınlıkla kontrplak üretimi yapılmaktadır.

İşletmede tomrukların soyulması sırasında atıl olarak oluşan ve üretimde kullanılamayan papellerin yakıt olarak kullanıldığı 3 adet kazan ve bu kazanlara ait 4 adet emisyon bacası bulunmaktadır.

İşletme Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği'ne göre emisyon konulu Çevre İznine tabi olup. 18.03.2020 tarihli hava emisyonu konulu Çevre İzni bulunmaktadır. İşletmenin Bakanlığımız tarafından yeterliliği bulunan Ankalab Çevre Analiz Laboratuvarı Ltd. Şti. tarafından yapılan emisyon ölçümlerine istinaden hazırlanmış 18.03.2020 tarihli Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği'nde belirtilen sınırlara ve sınırlamalara uygun çalıştığını gösterir Emisyon Raporu bulunmaktadır.

İl Müdürlüğümüzce işletmede 13.10.2020 tarihinde yapılan denetim sırasında yoğun duman çıkışı gözlemlenmemiştir.

İşletme yetkilisi Tufan Akça tarafından; yoğun duman çıkışının tesis faaliyete geçirilirken ilk yakım esnasında ve yine kazana el yordamıyla yakıt yüklemesi sırasında kapağın açılması ile birlikte oksijen girişi ile yanmada oluşan kararsızlık nedeniyle birkaç dakika boyunca oluştuğu, kazan kararlı hale geldikten sonra ise yoğun dumanın kesildiği, kazanlara yakıt yüklemenin otomatik bantlı sistem haline getirilmesi için çaba harcandığını ancak konu ile ilgili yapılması planlanan yatırımlara kayyum tarafından izin verilmediği, kayyum tarafından verilen iflas kararı sonrası yönetimi devraldıklarını, yönetimi devraldıktan sonra kazan bacalarına emisyonun azaltılması amacıyla baca gazı yıkama ünitesi siparişi verildiği, yakıt yüklemenin bantlı hale getirilmesi amacıyla kırıcı sistemin alındığı, bant sisteminin ise siparişinin verildiği, 2020 yılı sonuna kadar emisyon oluşumunu daha da azaltmak ve gün içerisinde birkaç kez de olsa yoğun duman çıkışını önlemek amacıyla yatırımların tamamlanacağı beyan edilmiştir.”