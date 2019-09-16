Suçüstü yakalandılar

Çorum'un Sungurlu ilçesi'ne bağlı Kuşçalı köyünde, kaçak kazı yapan 2 kişi jandarma tarafından düzenlenen operasyon sonucunda suçüstü yakalandı.



Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Sungurlu ilçesi'ne bağlı Kuşçalı köyü Çakran mevkiinde S.K. ve D.Ç. isimli şahısların izinsiz kazı yaptığı bilgisine ulaşan jandarma bölgey operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda izinsiz kazı yapan 2 kişi kazı çalışmalarında kullandıkları Kazma, kürek, balyoz, hilti, manivela, levye, murç, çekiş, fener ve maske ile birlikte suçüstü yakalandı.

İzinsiz kazı yapmakta kullanılan malzemeler Cumhuriyet savcısının talimatı ile muhafaza altına alınırken gözaltına alınan S.K. ve D.Ç isimli şahısların ifadesinin alınmasına müteakip tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

(İHA)