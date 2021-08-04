Suda balık oynuyor canım sana kaynıyor

MURAT ÇETİN

Ortaköy Oruçpınar Göleti, doğal güzelliğinin yanı sıra içerisindeki balıklarıyla da ziyaretçilerine tarifsiz anlar yaşatıyor.

Rengi ve etrafını çevreleyen ormanlık alanla doyumsuz bir güzellik barındıran Oruçpınar Göleti, ziyaretçilerini balık sürprizi ile karşılıyor. Balık tutmanın yasak olduğu göletin ziyaretçileri, kenardan görünebilen balıklara ekmek atarak, onların sudaki telaşlı çabalarını hayranlıkla izleme fırsatı buluyor.

Özellikle çocuklar açısından bulunmaz bir fırsat sunan gölette, atılan ekmeğin çevresini saran balıklar, tıpkı Şanlıurfa’daki Balıklı Gölü hatırlatıyor. Büyük balıklardan ziyade, küçük balıkların sunduğu bu görsel şölen, hafta sonu ziyaretinize bırakabileceğiniz tatlı bir hatıraya dönüşüyor.

Çevre sakinleri, Oruçpınar Göleti’ne yapılan ziyaretlerden ve ziyaretçilerden sadece çevreye duyarlılık gösterip, balık avının yapılmamasını ve çevrenin kirletilmemesini istiyor.

Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2021, 19:07