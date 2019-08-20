SUDAN’DA DERTLERE DERMAN BİR ÇORUMLU

HABER-YORUM EROL TAŞKAN

Çorum'daki başarılı çalışmalarıyla gönüllerde yer tutan eski Milli Parklar Müdürü Mahmut Temel, TİKA Koordinatör Yardımcısı ve Sudan Türk Teknik Eğitim Merkezi olarak gittiği Sudan'da tek başına 40 STK'ya bedel çalışmalara imza atıyor. Akraba ve dostlarının gönderdiği yardımları yerine ulaştırmak için gece gündüz çalışan Mahmut Temel, alan elle veren el arasında kurduğu gönül köprüsü ile gönülleri fethediyor.

Sıradan bir memuriyet anlayışından öte bir mantıkla görev yaptığı her yerde üstün bir performansla görevini yerine getiren Mahmut Temel, Sudan'da da kendinden bekleneni yerine getirdi.

Sudan Türk Teknik Eğitim Merkezi Müdürü olarak, şu an Sudan'da bulunan üniversitelerin verdiği eğitimden daha akademik ve teknik düzeyde bir eğitim hizmeti sunan değerli kardeşim Mahmut Temel'in başarısı, binlerce kilometre öteden bizim gönlümüze de huzur katıyor.

Şu an 10 tane eğitim atölyesi bulunan bu değerli kurumun hizmetleriyle, Sudan'ın makus talihini değiştirip, gençlerini teknik meslek üzerine eğitim Türkiye Cumhuriyeti, TİKA eliyle sağladığı hizmetleriyle Türkiye'nin dünya üzerindeki muhabbet ve iyilik kapısı olmayı sürdürüyor.

Tüm bunların yanı sıra, göreve getirilen insanlar da gönül ehli olup, dua peşinde koşmayı kendilerine amaç ediniyorsa, bu dünyada iken cennet kapılarını kendilerine aralıyor demektir.

Sosyal medya hesabından ve ortak tanıdıklarımız aracılığı ile tüm yaptığı işleri gıpta ile izliyorum ve kendime de bu tür dua kapılarının açılması için Rabbim'e niyaz ediyorum.

Sudan'ın içinde bulunduğu ekonomik darlık nedeniyle zorun da zoru bir hayat yaşayan Müslüman kardeşlerimize uzanan yardım elleri, her gün dua açan gönül ağaçlarındaki cennet meyvelerini topluyor. Bence şu fani dünyada yapılacak en büyük kazanç, bu dualara muhatap olmak ve ahiret azığı biriktirmektir.

Türkiye'de aldığı tüm vazifelerini bi-hakkın yerine getiren ve arta kalan tüm vaktini de garip gurabaya vakfeden vakıf gönüllü kardeşim Mahmut Temel'i gönülden kutluyorum ve hizmetlerinin yücelmesi ve daha ad artması için Rabbim'e duacıyım.

Sudan'da resmi mesai saatleri sabah 08,00'de başlayıp, saat 14,00'de sona eriyor. Hal böyle olunca, gönlü iyilik yolunda çarpıp, her vaktini duaya vakfetmek niyetinde olan insanlara bu durum bulunmaz bir fırsata dönüşüyor.

Bir saniye sonra bile halen yaşıyor olup olmadığımızı bilemediğimiz bu hayatta, bereket dolu bu vakti dualarla bezeyen Mahmut Temel'i hayranlıkla ve biraz da kıskançlıkla takip ediyorum.

Şu anda benim bildiğim 7 tane hafızlık medresesinin tüm ihtiyaçlarını üstlenip, himayesi için büyük fedakarlıklar yapıyor. İyilik denizine bir taş atmaya görün. Dalga dalga yayılan ve tüm gönülleri fetheden bir fırtınaya dönüşüyor Allah'ın izniyle.

İnsanın gönlünde o cevher olduktan sonra, dünyanın neresinde olursanız olun, Allah sizi iyilikle vazifelendiriveriyor.

Çorum'da yaptığı görevler sırasında da gece gündüz demeksizin, elindeki imkanlar ölçüsünde garip gurabanın yanından ayrılmayan kardeşimiz, Sudan'da da kendi imkanlarıyla gariplerin yanında yerini aldı. Ekmeğinden böldüğü bir lokmayı taşıyacak bir garip sofrasının arayışı, O'nu adeta iyiliklerin köprüsü yaptı.

Mahmut Temel'in bu hassasiyetini yakından bilen, büyük çoğunluğu Çorum'da olmak üzere, Türkiye genelinde akraba ve dostları bu hayır dualardan pay almak için Mahmut Temel ile irtibata geçti.

Halka büyüdükçe büyüdü, kapısı çalınmadık garip, gönlü alınmadık çocuk kalmadı. Özellikle çocuklar için tüm fedakarlık sınırları zorlanıp, her gün ücretsiz pamuk şeker dağıtımı hayaline bile karşılık bulundu. Şu anda bir hayırseverin vakfettiği pamuk şeker makinası, neredeyse 24 saat çocuklar için pamuk şeker üretiyor ve çocukların yüzünde gülümsemeye dönüşüyor.

Tüm bu yapılanlar, Sudanlılar'ın gönlünde Mahmut Temel diye karşılık bulmuyor, Türkiye sevgisi ile bütünleşiyor. Sen ne güzel adamsın kardeşim. Ne kısmetli insansın ki, Rabbim seni her gün açan dua ağaçlarının cennet kokulu meyveleriyle nimetlendiriyor. Allah hizmetlerini âlî etsin, dua kapılarını sonuna kadar açıp, güllerle bezenmiş cennet köşklerini sana nasip etsin inşallah. Bize de bu hizmetlerin bir ucundan tutabilmeyi, duaya muhatap olabilmeyi ve bir gönülde yer edinebilmeyi nasip etsin.

Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2019, 11:38