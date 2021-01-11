Suheybi Rumi İHO’da bayrak törenine katıldı

RECEP MEBET

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu dün sabah Suheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu’nda düzenlenen bayrak törenine katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın çağrısına destek veren Erol Kavuncu, okul bahçesinde hazır bulunan idareci, öğretmen, personel ve velilerle birlikte İstiklâl Marşı’nı okudu.

Törene Okul Müdürü Davut Demirbaş, Müdür Yardımcısı Mustafa Çete, Okul Aile Birliği Başkanı Recep Mebet ile bazı öğretmenler ve kurum çalışanları katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ‘Haydi Çorum’ sloganıyla duyurduğu çağrıyı son derece anlamlı bulduğunu anlatan Milletvekili Kavuncu, “Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir okullarımızda İstiklâl Marşı’nı okuyamıyorduk. Milli Eğitim Bakanlığımızın çağrısı üzerine hep birlikte bayrak törenlerinde buluştuk. Bu salgının bir an önce son bulması, öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte yeniden okullarımızda bayrak törenleri düzenlenmesi hepimizin ortak temennisi” diye konuştu.

Törenin ardından Suheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu’nu gezen Kavuncu, Okul Müdürü Davut Demirbaş’tan gerçekleştirilen düzenlemeler hakkında bilgi aldı.

Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2021, 19:53