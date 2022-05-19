Şükür Lokması’nda buluştular

Ehli Beyt Kudret Dağı Vakfı Çorum Şubesi Şükür Lokması yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde 100 bin kişiye ulaşma hedefiyle 19.’sının yapıldığı ve Çorum’da 2.’sinin düzenlendiği Şükür Lokması’na Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Ehli Beyt Kudret Dağı Vakfı Genel Başkanı Erdal Doğan, Ehli Beyt Kudret Dağı Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Nergis Baydan Doğan, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Düzenlenen programda Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, Ehli Beyt Kudret Dağı Vakfı Genel Başkanı Erdal Doğan, Ehlibeyt Kudret Dağı Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Nergis Baydan Doğan günün anlam ve önemini taşıyan birer konuşma yaptılar. Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan da şükür lokmasına emek veren herkesi kutlayarak anneler günü ile ilgili Asker Kınası şiirini okudu.

Gülseren Kılıç, Veli Çal, Dede Ali Rıza Düzgün, Aşık Mustafa Çal, Aşık Ali Yusuf Baydan, Aşık Dr. Tarık Doğan’nın saz ve nefes dinletisi, Gülnur Aba’nın şiir dinletisi, Ufuk Coşkun’un sazıyla semah ekibi programa renk kattı.

Programda konuşan Ehli Beyt Kudret Dağı Vakfı Genel Başkanı Erdal Doğan “Bizim dinimiz insan meshebimiz vicdandır insana saygı duymazsak yaratana saygı duymayız” dedi. Doğan, “Yaratıcı bizlere gözlerimizden bakıyor lisanımızla konuşuyor bizim eti kemikten oluşan bu bedenimiz midir, bunca hali yaşayan yoksa yaratıcının kendisinedir. Bugün gözlerimizden bakan lisanımızla konuşan sizin sevginizle seven bizim aşkımızla aşık olan kısacası bütün güzelliğin sana lütfeden ve insanı ahsen'i takvim üzerine yaratmıştır, kendisine benzetmiştir. Yunus Emre’nin dediği gibi yaratılmışı severim yaratandan özge demeliyiz. Ben tüm canların din, dil, renk ayrımı yapmadan bütün varlığın ayak türabıyım, ancak sevmediğim bir zalimdir.”

Ehlibeyt Kudret Dağı Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Nergis Baydan Doğan da şu görülere yer verdi. “Bugün kanımıza karışacak olan şükür lokması yaşanacak karanlığın aydınlığa çıkışı sebebiyledir. Ancak, öncelikle her canın kendi içindeki karanlığı aydınlığa çıkarmalıdır. Negatif bir duyguyu olmaması gereken bir davranışı yok ederek bir güzelliğe merhaba demelidir. Yediği lokmayı sadece kendine bir gıda, bir nimet değil ruhunu ve iradesini besleyen bir güç olarak görmelidir ki, kişi şükür lokması amacına ulaşabilsin. Kısaca bugün yiyeceğimiz lokmalar vücudumuza aşkola, sevgi yolla birlik beraberlik olan bedenimizde bilip bilmediğimiz tüm dertlerimizin dermanı olan ve en önemlisi bizlerin de o lokma gibi olmamızı sağlayan lokmayı biraz açacak olursak ağzımızdan çıkan söz pişmiş olmalı ki rahatsız etmesin. Halimiz, davranışımız pişkin olmalı ki vatan gözü içinde barındırdığımız gönülleri rahatsız etmesin. Bilhassa örnek olsun. İşte bedeni doyurmaktan ziyade ruhu doyurmak bunu gerektirir. Masalarınızın başında duyduğunuz kelamlarını aldığımız feizle yaşadığımız güzel duygularla ve de ruh doygunluğu ile kalkarsınız nitekim buradaki güzelliği hissedeceğinizden hiç şüphem yoktur” dedi.

Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı ise şu görüşleri ifade etti. “Değerli yönetim kurulu üyeleri, sevgili vatandaşlar, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ün annesi, yurdumuzun kurtarıcısı, cumhuriyetimizin kurucusunun ebedi önderimizin annesi Zübeyde Hanım'ın Anneler Günü vesilesiyle ebedi ruhunu saygı ile anıyor ve bütün annelerimizin anneler gününü kutluyor, şehit annelerimizin ve bütün ölmüş annelerimizin ruhu şad olsun diyorum. Ehlibeyt Kudret Vakfı'nın şükür lokmasının kabul olmasını diliyorum. Değerli arkadaşlar biz millet ve devlet bir bütünüz, bir aileyiz. Bu topraklarda yüzyıllardır yaşamanın gururunu taşıyoruz. Bu topraklar bizim şehitlerimizin kanıyla sulanmıştır, vatan olmuştur. Bu topraklar ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk işgal altındayken bu topraklarda Hacı Bektaş-ı Veli'ye gitmiş ve onun erenlerinden kurtuluş savaşı için yardım almıştır. İnsan sevgisi ile hümanizmle akılcı düşünce ile yürekten kutluyorum. İnsanlar arasında ayrım yapmamak gerekir. Özellikle inançları konusunda çok dikkatli olmak gerekir. İnanç kutsal bir konudur. Bütün insanların inancına saygılı olmak gerekir. Laiklik ilkesi yüce Önder Atatürk'ün bizlere armağanıdır. Laiklik der ki hiçbir inanç diğerinden üstün değildir. Devlet bütün inançlara eşit mesafeli olmak zorundadır. Devlet yönetimi akılcı ilkelere ve demokrasiye bağlı olmak zorundadır. İnancın yeri kutsaldır. Fakat devlet yönetiminde ulus yönetiminde ulus egemenliği ilkesi geçerlidir. Ama elbette inançlara saygılı olarak. Laiklik ilkesi aydınlanmanın gereğidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel direğidir. Siz sevgili canlar laikliğe gönül verenler, insan sevgisini baş tacı edenler Türkiye Cumhuriyeti'nin sigortasısınız. En yüce değerdir gönlü insandan olan, insan ayırmayan, sevgiden yana olan, güzel ve güzel ahlakı baş tacı yapan siz sevgili canların önünde saygı ile eğilmek gerekir. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum ve şükür lokmasının kabul olmasını diliyorum.”



