Şule Bilge iç mimarlık ofisi açtı

M.BURAK YALÇIN

İç Mimar ve TOBB Çorum Kadın Girişimciler İcra Komitesi Başkan Yardımcısı Şule Bilge Çorum’da iç mimarlık ofisi açtı.

İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünden mezun olan ve Yeniyol Mahallesi Sel Sokak numara 21/3’de(Necatibey Gömlek Karşısı) iç mimarlık ofisini hizmete açan Şule Bilge firmanın vermiş olduğu hizmetle ilgili bilgi verdi.



‘A’DAN Z’YE EVİN HER ŞEYİYLE İLGİLENİYORUZ’

Üniversite hayatında çeşitli firmalarda iç mimar olarak görev aldığını ve birçok proje tasarım ve fikirleriyle dahil olduğunu belirten Şule Bilge, “İç mimar evin içiyle ilgili her detayı yapar. İç dizayn hizmeti veriyoruz. Bir evin A’dan Z’ye her şeyiyle ilgileniyoruz. Şimdilik Çorum’da hizmet veriyoruz ama çevre illere de hizmet vereceğiz. Birkaç sene içerisinde Berlin, Paris’te de hizmet vermeyi hedefliyorum” dedi.



‘KALİTEYE ÖNEM VERİYORUZ’

Hizmet verirken en çok malzemenin kalitesine ve müşteri memnuniyetine dikkat ettiklerini ifade eden Bilge, “İnsanlar iç mimarlardan çok korkuyor. İç mimar sizin isteklerinize göre bazı şeyleri belirleyen, sizin için kaliteli yaşam alanları oluşturmaya çalışan bir kişidir. O yüzden korkmayın, çekinmeyin gelin. Bütçenizi konuşalım, isteklerinizi konuşalım” ifadelerini kullandı.



‘BİRÇOK ALANDA TASARIM HİZMETİ VERİYORUZ’

Bilge, tasarım hizmeti verdikleri alanları ise şu şekilde sıraladı: “Konut tasarımı, ofis tasarım, restoran-kafe tasarım, bar tasarım, mağaza tasarım, klinik tasarım, stand tasarım, aydınlatma tasarım, mobilya tasarım, çevre tasarım ve otel projelendirme. Hem tasarlıyoruz, hem projelendiriyoruz hem de uygulama alanında değerli müşterilerimize hizmet veriyoruz.”



‘İNSANLAR MEKÂNLARDA GÖRSEL AÇIDAN ESTETİK BİR DOKUNUŞ ARIYOR’

Görselliğin günümüzde büyük bir anlam ifade ettiğini, hemen hemen her alanda görsel bir bütünlüğün ve uyumun olması gerektiğini düşünen insan sayısı arttıkça hayatın büyük bir kısmının geçirildiği mekânlarda insanların görsel açıdan estetik bir dokunuş aradığını kaydeden Bilge, konuşmasında şunları söyledi: “Her ortamın bir ruhu vardır ve her ortamın bu ruha göre insanlara vermek istediği anlamlar bulunur. Mesela bir çalışan için ofisine girdiğinde göreceği çalışma masası onun için hem işlevsel bir özellik gösterecek hem de onu motive ederek ruhunda çalışma isteği uyandıracaktır. Bu yönüyle büyük önem taşıyan iç mimarlık çalışmaları daha geniş kapsamlı olarak bütün mekânı hazırlama anlamı taşımaktadır. Bir konutu ele aldığımızda giriş kısmı dediğimiz kapısından itibaren duvarlarına, tavanına, mobilyalarına, konut içerisindeki ışıklandırmaya varıncaya kadar her detayı inceleyen iç mimarlık aslında geniş anlamda bir dünyaya dokunmaktır. Ancak iç mimar firmaları sadece konutlar üzerinden değil tarihi mekânlar, sosyal alanlar, konaklama mekânları gibi farklı farklı yapılarla da ilgilenirler. Bu yapılarda ise işlevsel yönü ile kendini belli eden çalışmaların yapılması şarttır. Şule Bilge İç Mimarlık ise Çorum'da bu konuda profesyonel bir çalışma yürüterek mekânlara hem işlevsel hem de estetik bir görüntü kazandırmaktadır.”