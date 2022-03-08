Süleymaniye Okulları’nın 8. Şubesi Çorum’a açılıyor

M.BURAK YALÇIN

Süleymaniye Eğitim Kurumları’nın 8. Şubesi, 2022-2023 Eğitim-Öğretim döneminde Çorum’da hizmete açılıyor.

8 BİN METREKARE KAPALI ALAN

Süleymaniye Eğitim Kurumları Çorum Şubesi Okul Müdürü Murat Karadayı, eğitim kurumlarının 8 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu belirterek, yeni eğitim-öğretim yılında Çepni Mahallesi İskilip 1. Cadde Numara 2 (Hıdırlık Talebe Yurdu yanı) adresinde 480 öğrenci kapasitesiyle hizmet vereceğini söyledi.

Anaokulu, ilkokul ve ortaokul düzeyinde eğitim-öğretim vereceklerini ifade eden Karadayı, eğitim sistemlerini 4 başlıkta ele aldıklarını söyleyerek şu şekilde sıraladı:

“Akademik Eğitim: Anasınıfından 8. Sınıfa kadar çocuklarımızın akademik gelişiminde, alanında uzman eğitim kadromuz ile hizmet vereceğiz. Öğrencilerimizin gelişim alanındaki ilerlemelerini destekleyen Süleymaniye Eğitim Modeli ile sınavlara hazırlanmaları ve gerçek hayat becerileri kazanmalarını sağlayacağız. Bu eğitim modelimizde konular etkinlik temelli derslerde öğrenilir ve hemen ardından pekiştirilir. Türkiye geneli deneme sınavları ve kazanım değerlendirme uygulamalarıyla, ölçme ve değerlendirme sistemimiz üzerinden öğrencilerimizin akademik süreçlerini takip edeceğiz.

İngilizce Eğitimi: Yabancı dil eğitiminde, uzman eğitim kadromuzla beraber 4 temel dil becerisi(speaking, Writing Listening, Reading) ‘nin eş zamanlı gelişimini pratik yapıp, online içerikler ile pekiştireceğiz. Tamamen yabancı kaynakların kullanıldığı dil eğitimimizde dijital kaynaklarla da öğrenmeyi kolaylaştırmış olacağız. Aynı zamanda her ay vermiş olduğumuz kaynakların çevirisini yaptırarak İngilizce hakimiyetlerini artırıyoruz.

Değerler Eğitimi: Milli ve manevi değerlerinin farkında, özü sözü bir, akdine ve ahdine sadık, geleceğin beyefendi ve hanımefendilerini yetiştirmek için gayret edeceğiz. ‘Çocuklarımızın geleceği için sağlam bir temel’ anlayışıyla öğrencilerimize bahse konu olan bu eğitimleri vereceğiz.

Atölye Eğitimleri: Kurumumuzda Fen ve Teknoloji Laboratuvarı, Bilgisayar Laboratuvarı, Robotik Kodlama, Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi, Görsel Sanatlar Atölyesi, Okuma Atölyesi, Ahşap Atölyesi, El Sanatları Atölyesi, Drama Atölyesi, 3 adet kapalı spor salonu ve 2 adet açık spor sahası bulunmaktadır. Bu atölyelerimiz ile çocuklarımızın zihinsel, psiko-motor, sosyal ve kültürel beceriler kazanmasına katkı sağlayacağız.”

Karadayı, “Bir milletin ıslahı kötülüklerin imhası ile değil, neslin eğitim ve terbiyesi ile mümkündür” sözünü düstur edinen eğitim anlayışıyla öğrencilerin bu 4 ana başlık altında çok yönlü gelişimlerini sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

AYAKKABISIZ OKUL KONSEPTİ

Süleymaniye Okulları’nda Çorum’da bir ilk olarak “ayakkabısız okul, halılı okul” konseptini uygulayacaklarını vurgulayan Karadayı, “Öğrencilerimiz bu şekilde ev ortamında eğitim almış olacak ve okulun tüm alanları aktif olarak kullanılacak. Halılar tamamen anti-bakteriyel, sağlıklı ve hijyenik olacak” dedi.

AÇILIŞA ÖZEL İNDİRİMDEN YARARLANMAK İSTEYENLERİ AVM’DEKİ OFİSİMİZE BEKLİYORUZ

Açılış yılına özel 30 Nisan’a kadar % 30 indirim yaptıklarını da aktaran Murat Karadayı, “Erken kayıt fırsatlarından yararlanmak isteyenleri 30 Nisan tarihine kadar AHL Park AVM’de bulunan kayıt ve tanıtım ofisimize bekliyoruz. Velilerimiz, ofisimize gelerek veya 0501 273 19 19’ u arayıp bilgi alabilir” diye konuştu. (Advertorial)

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2022, 18:18