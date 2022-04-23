Sungurlu Belediyesi'nden Çorum'a bırakılan köpeklerle ilgili açıklama

Sungurlu Belediyesi’ne ait bir araçla Çorum’a bırakıldı denilen köpeklerle ilgili basında çıkan haberlerin gerçekleri saptırılarak servis edildiği belirtildi.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Sungurlu Belediye Başkan Yardımcısı Bahri Sezen olayın, günde 3 defa Sungurlu’dan Çorum’a katı atık taşıyan, Katı Atık Birliği'ne ait araçla gerçekleştiğini ifade ederek, 'Bu araçla Sungurlu’dan Çorum’a katı atık çöpü götürülmekte. Bahsi geçen olayda ise basında servis edildiği gibi 15-20 köpek söz konusu değil” dedi.

“6-7 KÖPEK OLDUĞU TUTANAKLARDA MEVCUTTUR”

Araç sürücüsü atıkları götürdüğü esnada, birkaç köpeğin araç çarpması sonucu öldüğünü görmesi üzerine, alanda bulunan 6 köpeği, bunlarda ölmesin diye araca almış diyen Sezen, “Daha sonrada atıkları boşaltırken köpekleri de bırakmış. Tamamen şoförün inisiyatifinde gerçekleşen bu olay ve bırakılan köpek sayısı Orman Müdürlüğü tutanaklarında da mevcuttur” dedi.

“ŞOFÖR KENDİSİNE ZARAR VERECEKLERİNİ DÜŞÜNMÜŞ “

Çorum Belediyesi tarafından bilinçli bir şekilde servis edilen ve 1 kamyon köpek bırakılmış gibi algı oluşturmaya çalışılan olay tamamen şoförün vicdanı ve iyi niyeti ile alakalıdır diyen Başkan Yardımcısı Sezen, bu haberin tamamen gerçek dışı ve kasıtlı olarak servis edildiğini belirterek, 'Şoför akşam olması ve kendisine bağırılması ve zarar verileceğini düşündüğü için korkmuş ve emir kuluyum demiş.

“HER ZAMAN ÖNCÜLÜK YAPMIŞ BİR BELEDİYEYİZ”

Sungurlu Belediyesi özellikle sokan hayvanları konusunda Çorum merkezde dahil olmak üzere hayvan bakımı, kısırlaştırılması, doğada bulunan yabani hayvanların koruması gibi konularda, yaz kış demeden her zaman öncülük yapmış bir belediyedir. Bahsi geçen ithamları Sungurlu Belediyesi olarak kesinlikle kabul etmiyoruz.

Konu ile ilgili olarak belediyemiz olaya dahil olan personel hakkında gerekli incelemeyi başlatmıştır' sözlerine ekledi.