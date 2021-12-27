Sungurlu OSB'nin doğalgaz talebini ilettiler

Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere, MKE Genel Müdürü Yasin Akdere ve Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Behiç Akkaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret etti.

Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: “Sungurlu’muza yapılması planlanan sanayi yatırımları ile Sungurlu OSB’mizin doğalgaz bağlantısı ve ilave yatırımlar için gerekli izinler hususlarında Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’ı ziyaret ettik.

Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Behiç Akkaş ve MKE Genel Müdürü Yasin Akdere ile birlikte, 16 yıl çeşitli kademelerinde görev yaptığım eski Bakanlığımda çok kıymetli Bakanımızın misafiri olmaktan ve kendilerine Sungurlu’muzun ve Çorum’un ihtiyaç ve taleplerini iletmekten son derece mutlu olduk. Sayın Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah Sungurlu’muzda güzel yatırımlar yapılacak, OSB’mizin ihtiyaçları karşılanacak, ciddi iş imkânları oluşacak. Devletimiz var olsun. Allah’a hamdolsun."

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Behiç Akkaş, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesinin gelişmesi için destek olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, MKE Genel Müdürü Yasin Akdere ve katkısı olan herkese teşekkür etti. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2021, 18:15