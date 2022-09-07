Sungurlu OSB’de güneş enerjisi panelleri üretilecek

Sungurlu Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) merkezi Ankara’da bulunan Başer Makina firması tarafından 30 milyon liraya kurulacak fabrikada güneş enerji panelleri üretilecek.

Başer Makina firması sahibi Murat Başer, yaptığı açıklamada, aslen Sungurlu’ya bağlı Büyük Polatlı köyü nüfusuna kayıtlı olduklarını, Ankara Ostim’de cam balkon, alüminyum profil ve plastik enjeksiyon üzerine 3 ayrı firmalarının bulunduğunu belirtti.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere’nin girişimleri ile fabrikaların kurulmasıyla Sungurlu OSB’nin cazip hale geldiğini söyleyen Murat Başer, memleketine yatırım yapmaya karar verdiğini söyledi.

Uzun yıllar memleketinden dışarda gurbette çalışıp ülke ekonomisine katkıda bulunduğunu anlatan Murat Başer, memleket hasretini kuracakları fabrikayla son vereceklerini, birikim ve tecrübesini tüm gücüyle kullanarak yapacağı yatırımla hemşehrilerine istihdam sağlamayı düşündüğünü kaydetti.

TSO Başkanı Behiç Akkaş’ın kendileriyle yakından ilgilenerek kısa sürede OSB’den 10 dönüm arazinin tahsisinin sağlandığının altını çizen Murat Başer, Sungurlu’ya kuracakları fabrikada aylık 200 ton alüminyumu işleyerek güneş enerji panelleri üreteceklerini söyledi. Başer, üretecekleri güneş panellerini yurt içi piyasanın yanı sıra yurt dışına ihraç edeceklerini bildirdi.

Murat Başer, Sungurlu’nun ufkunu açan Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere ve fabrikaların kurulmasında gösterdiği özverili çalışmadan dolayı TSO Başkanı Behiç Akkaş’a teşekkür etti.