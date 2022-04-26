Sungurlu su sorununun çözümünü bekliyor

Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda başkanlık koltuğunu devrettiği çocukların Sungurlu’nun su sorununa değinmelerine “Çocukların bile idrak ettiği önemli bir konuyu yetkililerin anlayamaması çok vahim bir durum” diyerek eleştirdi.

Başkan Şahiner konu çok önemli diyerek, “23 Nisan’da koltuğumu bırakmış olduğum minik öğrenci dahi Sungurlu’nun içme suyu borularının değişmesi gerektiğini biliyor ve talepte bulunuyor. Ben buradan o minik öğrencilerimi duyarlılığından dolayı bir kez daha kutluyorum” dedi.

“Çocuklarımızın su konusundaki duyarlılığı ne yazık ki Çorum Valisi ve Milletvekillerinde yok” diyen Başkan Şahiner, “Sungurlu Belediyesi ve şahsımla ilgili ne kadar olumsuz bir durum olursa, bunlarla yakinen ilgileniyorlar ama olumlu bir tek olayda kulaklarına pamuk tıkıyorlar. Ama gün geldiğinde bunu Allah’ta sorar kulda sorar” diye konuştu.

“6 tane köpek için Sungurlu Belediyesi’ne 40 bin TL ceza kestik diye neredeyse ilan verenler, su konusuna gelince diller lal oluyor” diyen Başkan Şahiner, “Sungurlu Belediyesi’ne 40 bin TL ceza kestik diye müjde verenler, Sungurlu’nun su sorununu çözüyoruz diye müjde verin de Sungurlu’nun saygısını kazanın. Sungurlu'da dikili bir ağacı olmayan, ilçe için tek bir faydalı proje geliştirmeyen yetkili merciler, yazık ki ne kadar olumsuzluk varsa, yapıcı olmak, çözüm bulmak yerine hep yıkmaya çalışıyorlar”şeklinde belirtti. Başkan Şahiner, “Su konusunda adım atmayan Vali ve Milletvekilleri bizlerden ne saygı, ne de sevgi beklemesin. Çünkü saygı kazanılır, istenmez”dedi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2022, 18:50