Sungurlu'ya bir yatırım daha

Sungurlulu Ahmet Özerbil, İlçede Organize Sanayi Bölgesine (OSB) 25 milyon liralık yatırımla cam temperleme fabrikası kuracak.

Özerbil Cam Sanayi firması sahibi iş insanı Ahmet Özerbil, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Behiç Akkaş’ı ziyaret ederek OSB’ye yapacakları yatırım hakkında bilgi verdi.

Sungurlu Küçük Sanayi Sitesinde 1971 yılından beridir cam ve pvc üzerine faaliyet gösterdiklerini belirten Ahmet Özerbil, kardeşi Ömer Özerbil ile birlikte OSB’ye cam temperleme üzerine yatırım yapma kararı aldıklarını söyledi. Bu kararlarında Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere’nin etkisinin büyük olduğunu anlatan Ahmet Özerbil, Muhsin Dere’nin Sungurlu’da neler yapılabileceğini, konumunun ne kadar stratejik olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ve TSO Başkanı Behiç Akkaş’a teşekkür eden Özerbil, memleketlerine yatırım yaparak, istihdam sağlayıp şehrin büyümesine katkıda bulunmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

OSB’de fabrika kurmak için tüm işlemleri tamamladıklarını ifade eden Özerbil, 6 dönüm araziye 25 milyon liralık yatırımla cam temperleme fabrikası karacaklarını kaydetti.

Can temperleme hakkında bilgi veren Ahmet Özerbil şunları ifade etti:

“Temperli cam, bir tür güvenlik camıdır. Orijinal camın, mukavemetini arttırmak için termal olarak işlenir, bu da çoğu uygulama için sıklıkla ihtiyaç duyulan daha güçlü ve daha güvenli bir cam formunu oluşturur. Temperleme işlemi, bu işleme özel ısıtma sistemleri ile camların 600°C – 650°C arasındaki sıcaklıklara getirilip ani olarak hava ile soğutulmasıdır. Temperleme işlemi sonucu camın dış yüzeylerine sıkıştırma gerilmesi (kompresyon), cam ortasına ise dolaylı bir çekme gerilmesi (tansiyon) kazandırılır. Böylece cam, çekme ve darbelere karşı dayanıklı hale gelmektedir. Bir diğer adı güçlendirilmiş cam ya da güvenlik camı olan bu cam çeşitleri, normal camlara kıyasla kırılmaya daha fazla dayanıklıdır. Normal camlar kırılma sonrası keskin parçacıklara ayrılıp yaralanmalara neden olabilir. Temperli camlar ise kırıldıklarında küçük ve keskin olmayan parçalara ayrılırlar. Bundan dolayı yaralanma riski en aza indirgenmiş olur. Temperli camlar, eşit kalınlıktaki normal camlara göre yaklaşık 5 kat daha dayanıklıdır. Isıya dayanıklılığı da normal camlara göre daha fazladır. Binaların dış cephesinde kullanılan camlarda, fırın kapaklarında, araç camlarında, duş ve küvet camlarında, sehpa ve masa camlarında, cam korkuluklarda, cam mobilyalarda, tabaklarda ve pişirme tepsilerinde kullanılmaktadır.”

‘ÇALIŞMAYA VE OSB’MİZİ BÜYÜTMEYE DEVAM’

TSO Başkanı Behiç Akkaş, “Sungurlumuzda yıllardır başarılı faaliyetlerde bulunan Özerbil firması Organize Sanayi Bölgemize fabrika kurmak için yer tahsisi yapıldı. OSB’mize yatırım yapmak ve ilçe ekonomisine katkıda bulunmak için destek veren firma sahibi Ahmet Özerbil’e teşekkür ederim. Çalışmaya ve OSB’mizi büyütmeye devam”dedi. (Haber Merkezi)