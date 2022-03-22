Sungurlu’ya BİLSEM müjdesi

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Sungurlu’ya Bilim ve Sanat Merkezi(BİLSEM)’nin açılacağını bildirdi.

Milletvekili Oğuzhan Kaya yaptığı açıklamada, Türkiye’de Çorum ölçeğindeki illere bağlı hiçbir ilçede bulunmayan Bilim ve Sanat Merkezi’nin ilkinin bir süre önce Osmancık’ta açıldığını hatırlatarak, Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde yaptıkları girişimler sonucunda ikinci Bilim Sanat Merkezi’nin de Sungurlu’ya açılması konusunda bakanlıktan onay çıktığını, Çorum’un tüm ilçe, belde ve köylerine eşit ve adil bir şekilde hizmet götürülmesi ve yatırım sağlanması noktasında çalıştıklarını kaydetti.

BİLSEM’le ilgili bilgi veren Kaya, BİLSEM’de örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitimi verildiğini söyledi.

Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan BİLSEM’lerin 81 ilde hizmet verdiğini aktaran Kaya, Çorum merkezin yanı sıra Osmancık’da eğitim veren BİLSEM’in kısa süre içerisinde Sungurlu’da da açılacağını ifade etti.

ALACA VE İSKİLİP İÇİN GİRİŞİMLER DEVAM EDİYOR

Kaya, Alaca ve İskilip’de de BİLSEM açılması hususunda bakanlık nezdinde girişimlerin sürdürüldüğünü de sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)