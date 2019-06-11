Sungurlu’yu Yozgat’a bağladılar!

Bir televizyon programında Çorum’un Sungurlu ilçesi sehven Yozgat’a bağlandı. ATV’de yayınlanan programın alt yazısında Çorum’un en büyük ilçesi olan Sungurlu, yanlışlıkla Yozgat’a bağlı bir ilçe olarak geçti.

Programı izleyen Çorumlular şaşkınlıklarını gizleyemezken, görüntünün sosyal medyada yayılması gündem oldu.

Yapılan yanlışlığı fark eden kanal daha sonra yazıyı ekrandan kaldırdı ancak görüntüyü sosyal medya gören Çorumlular, Sungurlu’nun Yozgat'a bağlandığı program kahkahalarla izledi.

Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2019, 17:44