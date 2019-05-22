Sürgünde hayatını kaybeden Çerkesler için mevlit okutuldu

FATİH BATTAR

Çorum Kafkas Kültür Derneği tarafından Çerkez sürgünün 155.yıl dönümü nedeniyle Akşemseddin Camii’nde Teravih namazı öncesi sürgünde hayatını kaybedenler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Mevlide Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, eski İl Kültür Turizm Müdürü Ömer Arslan, Çorum Kafkas Kültür Derneği Nilüfer Hatice Kaya, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mevlitte sürgünde hayatını kaybeden Çerkezler için Kur’an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

Türkiye’de yaşayan Çerkezler, 155 yıl önce Çarlık Rusya’sı tarafından anavatanlarından sürgün edilmelerini hüzünle anıyor. Çerkez-Rus savaşlarının bitmesinde sembol tarih olarak bilinen 21 Mayıs 1864, Çerkezler için sürgün ve soykırım olarak ifade ediliyor. 21 Mayıs’ı ‘Yas Günü’ olarak anan Çerkezler, sürgünü tüm dünyaya duyurmak için her yıl farklı etkinlikler düzenliyor.