Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine insani yardım

M.BURAK YALÇIN

Çorum İHH İnsani Yardım Vakfı’nın Suriye için topladığı yardım malzemesi yola çıktı.

Bir tır yardım dün ulaştırılmak üzere Çorum İHH Ofisi’nden İHH’nın Reyhanlı’daki Lojistik Merkezine uğurlandı.

‘DESTEK OLANLARDAN ALLAH RAZI OLSUN’

Uğurlama töreninde konuşma yapan Çorum İHH ve İlke-Der Başkanı Selim Özkabakçı, yardım malzemesinin şuan operasyon yapılan bölgedeki mağdurlara ulaştırılacağını belirterek, “Çorum’daki hayırseverlerin desteği ile hazırladık. Soğan, patates, un ve yataktan oluşuyor. 25 tona yakın bir yükümüz var. En kısa zamanda Suriye’ye ulaştıracağız. Destek olan hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Allah herkesten razı olsun” dedi.

‘ASKERİMİZE ALLAH GÜÇ VERSİN'

Konuşmasında Barış Pınarı Harekâtına da değinen Özkabakçı, “Suriye’nin içerisinde ciddi sorunlar yaşanmakta. Türkiye operasyonlarını haklı olarak yürütüyor. Çünkü terör meselesinin bir an önce çözülmesi gerekiyordu. Bu konuda askerimize Allah güç versin. Devletimize zeval vermesin” diye konuştu.

Konuşmanın ardından tır dualarla yola çıktı.