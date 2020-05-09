Suriye'deki Mehmetçikten Başkana anlamlı hediye

Suriye'de görev yapan Çorumlu Uzman Çavuş Sadettin Sütçü, II. Abdülhamid Han zamanında Çorum İlinin sancak olmasıyla birlikte şehrimize gönderilen Çorum Sancağının bir örneğini Belediye Başkanı Dr. Halil Aşgın'a hediye gönderdi.

Suriye’de görevli asker hemşehrimizin bu güzel hediyesinin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Saadettin kardeşimiz Seydimli bir kardeşimiz ve Suriye'de görev yapıyor. Sosyal medyadan bizi takip ediyormuş. Böyle bir şey gelmiş aklına ve bu hediyeyi göndermiş. Hediye bize dün ulaştı ve bizi çok mutlu etti. Geldiği yer çok önemli; Suriye'de şu anda Mehmetçiğimiz destan yazıyor. Bir hemşehrimizin bunu düşünmüş olması çok önemli. Bu toprakların bizim ebedi yurdumuz olduğu anlamında da tarihi sancağımızın bize ulaşması da çok önemli" dedi.

Aşgın telefonla teşekkür etti

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Suriye'de görev yapan Uzman Çavuş Saadettin Sütçü'yü telefonla arayarak hediye için teşekkürlerini iletti. Sosyal medyadan Çorum Belediyesini takip ettiğini ve çalışmaları takdirle karşıladığını ifade eden Çorumlu Uzman Çavuş Sadettin Sütçü, biraz araştırdığında Çorum sancağı ile karşılaştığını ve bu hediyenin memleketinin Şehreminine çok yakışacağını düşündüğünü söyledi. Kendisini arama nezaketinde bulunduğu için Başkan Aşgın’a teşekkürlerini iletti.

