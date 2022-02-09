Sürücü belgesi sınavları ilçe’de yapılacak

Çorum il merkezi’nde yapılmakta olan sürücü belgesi sınavları, Sungurlu e-sınav merkezinin faaliyete geçmesiyle birlikte ilçe’de de yapılmaya başlandı.

Sürücü belgesi sınavları ilçe’de yapılacak

Çorum il merkezi’nde yapılmakta olan sürücü belgesi sınavları, Sungurlu e-sınav merkezinin faaliyete geçmesiyle birlikte ilçe’de de yapılmaya başlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, "Elektronik Sınav Merkezi’nin Sungurlu İlçemizde açılması ile birlikte ilk sınav bugün yapıldı.

E-sınav ile yapılan tüm sınavlar bundan sonra ilçemizde yapılacak. Sungurlu’ya hayırlı olsun” dedi.
Motorlu taşıt sürücü kursiyerleri, bugün 18.00 ve 19.15 saatleri arasında iki oturum şeklinde sıvana girecekler.

(İHA)

YORUM EKLE
Gönder