Sürücü kursları 2021’i değerlendirdi

Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları (MTSK) temsilcileri ile yapılan toplantıda 2021 yılı değerlendirildi.

Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, başkanlığında yapılan toplantıya Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ve Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları temsilcileri katıldı.

2021 yılının genel bir değerlendirilmesi yapılarak başlayan toplantıda MTSK sınavlarında uyulması gereken kurallar, dikkat edilmesi gereken hususlar ve sınav güzergâhları ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu.

2022 yılının tüm sektör temsilcilerine hayırlı olmasını dileyen İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, sürücü adaylarına verilen eğitimlerin büyük önem arz ettiğini belirterek, bu sebepten dolayı herkesin büyük sorumluluklar altında olduğunu ve bu bilinç ile hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. (Haber Merkezi)