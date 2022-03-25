Sürünün saldırdığı köpeği, başkan yardımcısı kurtardı

Çorum'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı köpeği Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat kurtardı.

M.BURAK YALÇIN

Çorum'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı köpeği Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat kurtardı.

Gazi Caddesi'nde sahipsiz köpeklerin kaldırımdaki bir başka köpeğe saldırdığını gören Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, saldırıya uğrayan köpeği diğer köpeklerin arasından çıkardı.

Yaralanan köpeğin Çorum Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi.

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YORUMLAR
Vatandaş
Vatandaş - 1 saat Önce

İyi ki bir çocuğu parçalamadılar.Cumhurbaşkanımızın 'sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil ' sözünü kimse dinlemiyor. Binevler'de 8-10 lu gruplar halinde gezen köpekleri herkes telefonla bildiriyor kimsenin umrunda değil. Artık şehir merkezinde bile gruplar halinde geziyorlar. Bir çocuğa saldırıp ulusal basına düşünce önlem alınacak galiba.

Çocuklar adına
Çocuklar adına - 1 saat Önce

Başka şehirlerde yaşanan çocuklara köpek saldırma olayları, bu gidişle Çorum da da yaşanacak maalesef. İnşAllah kötü bir olay yaşanmadan bu başıboş köpeklere bir önlem alınır. Köpeği kurtaran İsmail Başkandan Allah razı olsun.

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