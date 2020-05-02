Suudi Arabistan'dan 167 kişi daha Çorum'a geldi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Suudi Arabistan'dan tahliye edilen 167 Türk vatandaşı Çorum'da KYK Yurdu'nda 14 gün karantinada kalacak.

Hatırlanacağı üzere Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye getirilen 313 kişi Çorum'da KYK Yurdu'nda 14 gün boyunca karantinada kalmış ve önceki gün karantina süresi dolan 313 kişi evlerine gönderilmişti. Bugün de yine Suudi Arabistan'dan uçakla getirilen 167 kişi Çorum'da yurtlara yerleştirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Suudi Arabistan'dan tahliye edilen 167 Türk vatandaşını taşıyan uçak Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Suudi Arabistan'dan 167 Türk vatandaşını getiren uçak, saat 13.00'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Uçağa ilk olarak sağlık görevlileri girdi ve yolcuların vücut ısısını ölçtü. Daha sonra yolcuların valizleri, uçağın kargo bölümünden aprona indirildi. Toplanan pasaportların kontrol edilmesinin ardından yolcular, uçaktan sırayla aprona inip valizlerini alarak otobüslere bindi.

Yolcular, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) koordinasyonunda 14 günlük karantina sürecini geçirecekleri Çorum'daki öğrenci yurtlarına gönderildi.

(AA)

Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2020, 19:26