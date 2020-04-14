Suudi Arabistan'dan gelen 314 kişi Çorum'da karantinaya alındı!

EROL TAŞKAN

Suudi Arabistan'da bulunan 314 Türk vatandaşı, uçakla Samsun'a getirildi ardından polis gözetiminde Çorum'da KYK Yurdu'nda karantinaya alındı.

Arabistan'dan Türkiye getirilen 314 kişi, KYK İskilipli Atıf Atıf Hoca Kız Öğrenci Yurdu'nda 14 günlük karantina için misafir edilme süreçleri başladı.

Samsun'dan yola çıkan otobüslerle saat 22,00'de Çorum'a ulaşan 314 kişilik karantina kafilesi için Çorum İl Sağık Müdürlüğü organizesinde hazırlıklarını tamamlayan KYK, Emniyet, Kızılay Müftülük, Aile ve Sosyal Politikalar müdürlüğü ekipleri misafirlerini karşıladı.

Tüm personelin özel kıyafetlerle sürdürdüğü misafir kabulünde, 3 bloktan oluşan 350 oda, tamamen misafirlere tahsis edilirken, her katta sağlık ve güvenlik görevlileri için odalar ayrıldı.

Her odada misafirlerin kalacağı yatakların üzerine kişisel ihtiyaçlar için havludan seccadeye, terlikten çay makinesi, su, diş macunu, sabun, peçete, ıslak mendil ve kolonyaya varana kadar tüm ihtiyaçlar ayrıntılı olarak düşünülüp hazırlandı.

14 gün süreyle karantina altında kalacak olan vatandaşlar, otobüslerle tek tek yurt bahçesine alınarak, odalarına uğurlandı.

Sağlık taraması ve ateş kontrolünden geçirilen yolcular, birer kişilik odalarda kalarak 14 günlük karantina süreçlerini tamamlayacak.

Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2020, 23:57