Suvacı’dan Devlet Hastanesi eleştirisi

Eski Bağ-Kur İl Müdürü ve bir dönem CHP İl Başkanlığı yapan Hasan Suvacı, kapatılan Çorum Devlet Hastanesi’nin yeniden hizmete açılması hususunda iktidarın siyasetçilerinin verdiği sözü yerine getirmemesini eleştirdi.

CİHAZLAR ÇÜRÜMEYE TERKEDİLDİ

Milletin vergileriyle alınan 5 milyon dolarlık cihazların çürümeye terkedildiğini, mevcut hastanedeki yoğunluk nedeniyle hastaların Yozgat ve Kırıkkale’ye gitmek zorunda bırakıldığını belirten Hasan Suvacı, eski Devlet Hastanesi’nin açılmaması halinde özel sektöre kiralanması gerektiği görüşünü de dile getirdi.

Çorum’un sağlık alanında çok ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu, siyasilerin yaklaşık 2-3 yıldır bu konuda kayda değer bir adım atmadıklarını, ‘yapacağız, edeceğiz’ diyerek günü kurtarmaya çalıştıklarını savunan Suvacı, siyasilere ‘Verilen sözleri ne zaman tutacaksınız?’ serzenişinde bulundu.

AK Parti’nin 17 yıldır seçim dönemlerinde verdikleri sözleri, yerine getirmediği gibi, ‘yapacağız-edeceğiz’ diyerek adeta Çorumlu vatandaşlarla dalga geçtiğini ve Çorum’un yıllardır sağlık alanında adeta cezalandırıldığını öne süren Suvacı, açıklamasında şunları söyledi: ‘Şehir Hastanesi yapılırken, eski Devlet Hastanesi’nin kesinlikle kapatılmayacağı sözü verilmişti. Ne oldu? Sessiz sedasız kapatıldı, kapatmakla kalmadılar, döner sermayenin desteği ile kentimize kazandırılan 5 milyon dolarlık Yoğun Bakım Ünitesi ve Ameliyathane cihazları çürümeye terk edildi. 17 yıldır iktidardasınız. Girdiğiniz her seçimde Çorum’dan yüksek oranlarda oy alıyorsunuz. Sürekli sözler veriyorsunuz, ama verdiğiniz sözleri yerine getirmediğiniz gibi, ‘yapılacak-edilecek’ diye Çorum halkını oyalıyorsunuz. Yeter artık, verdiğiniz sözleri vakit geçirmeden yerine getiriniz.

‘ÇORUM HALKI DAHA FAZLA OYALANMAK İSTEMİYOR’

Çorum halkı, partinize 17 yıldır yüksek oranda oy veriyor, hem de Türkiye ortalamasının üzerinde. Daha ne istiyorsunuz? Havaalanı, Demiryolu-Hızlı Tren konusunda verdiğiniz sözleri, bir yana bırakalım; kapatılmayacak dediğiniz eski Çorum Devlet Hastanesi’ni ne zaman açacaksınız, açıklayınız. CHP İl Başkanlığı yaptığım 2015-2017 yılları arasında, SES Şube Başkanı Sayın Merter Kocatüfek ile birlikte yetkililere yaptığımız ziyaretlerde ‘Hastanenin kesinlikle kapatılmayacağı’ sözü verilmişti. Bu sözlerin üzerinden 3 yıl geçti, hastane sessiz sedasız kapatıldı. Vatandaşların vergileriyle alınan 5 milyon dolarlık cihazlar da çürümeye terk edildi. Yazıktır, günahtır. Bu, kentin insanlarına saygısızlıktır, haksızlıktır, vicdansızlıktır.

‘ESKİ HASTANENİN AÇILMASI, YENİ HASTANEYİ DE RAHATLATIR’

Geldiğimiz noktada bir türlü randıman vermeyen şehir hastanesinin yer seçiminin isabetli olmadığı çok açık ortaya çıkmıştır. Kentin nüfus yoğunluğu göz önüne alındığında; eski hastanenin bir an önce açılması elzem olmuştur. Bu kentte doğup büyümüş, bu kente gerek bürokrat, gerek iş insanı, gerekse siyaset alanında hizmet vermiş Çorumlu bir yurttaş olarak bunları hak etmediğimizi düşünüyorum. Meclise seçip gönderdiğimiz iktidar milletvekilleri, daha ne kadar, bu halkı oyalayacaklar, hayli merak ediyorum. Bu kent, nasıl bu kadar sahipsiz olabiliyor, anlamakta güçlük çekiyorum. Milyonluk cihazlar, çürümeye terk edilmiş, yeni hastanede ise yoğunluk nedeniyle hastalarımız, Yozgat’a ya da Kırıkkale’ye gitmek zorunda bırakılıyorsa bir yurttaş olarak, özellikle iktidar mensubu vekillerimize “ne yapmak istiyorsunuz?” diye sorma hakkımın olduğunu düşünüyorum. Bu halk, bu millet sizden süslü laflar değil, mantıklı-ciddi, ayağı yere basan icraatlar beklemektedir. Sözün özü bir an önce eski hastanemizi faaliyete geçirilmesini bekliyoruz. Şöyle ki; eski hastane açıldığında Bahçelievler, Yavruturna, Kale, Yeniyol ve Karakeçili Mahallesindeki yurttaşlarımız, doğal oraya gidecekleri için, yeni hastanenin yoğunluğu da rahatlayacaktır. Bu nedenle, eski hastanenin bir an önce faaliyete geçirilmesi elzemdir. Bu gerçeği biz görebiliyorsak, kentin yöneticileri de siyasilerimiz de mutlaka görüyorlardır diye düşünüyorum.

‘BİR BAŞKA SEÇENEK İSE ÖZEL SEKTÖRE KİRALANMASIDIR’

Bu arada hastanenin yeniden açılması düşünülmüyorsa, pekâlâ özel sektör tarafından kiralanarak, özel hastane olarak işletilebileceği seçeneği de değerlendirilebilir. Çorum’da bu işi yapabilecek, çok sayıda girişimcinin olduğuna inanıyor, Çorumlunun geçmişte bu tür girişimleri başarı ile hayata geçirdiğini biliyorum. Yeri gelmişken hatırlatmak isterim. Yıl 1992. Hastanede diyaliz cihazı bulunmadığı için birçok diyaliz hastası yurttaşımız büyük sıkıntı yaşamaktaydı. Dönemin Çorum Valisi sayın Mustafa Yıldırım’ın da öncülüğünde başlatılan bir kampanya ile hastanemizin diyaliz ünitesine birçok cihaz kazandırılmıştı. Bugün de böyle bir girişimle eski hastanenin özel teşebbüs tarafından faaliyete geçirilmesinin mümkün olacağına inanıyorum. Yeter ki, siyasiler bunun önünü açmak için harekete geçebilsinler. Çorum’da yaşayan bir yurttaş olarak gerek siyasilerimizin, gerek devlet büyüklerimizin, nacizane serzenişlerime kulak vereceklerini umuyorum ve tüm yurttaşlarımı da bu konuda düşüncelerini yüksek sesle dillendirmeye davet ediyorum.” (Haber Merkezi)