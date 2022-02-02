Suya düşen güvercinleri kaloriferde ısıttı

EROL TAŞKAN

Belediye personeli Mehmet Şahin Ertürk, süs havuzuna düşerek donma tehlikesi geçiren güvercinleri kalorifer üzerinde ısıtmaya çalıştı. Merhametin en güzel yansımalarından birisine imza atan Ertürk, “Sen ne güzel bir adamsın” dedirtti.

SEN NE GÜZEL BİR ADAMSIN

Belediye binası yanında bulunan süs havuzundan su içmek isterken suya düşen güvercinleri donmak üzereyken kurtaran Ertürk, ısınmaları için çaba sarfederken bunanla da kalmayıp Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü’nü arayarak, güvercinlerle ilgili durumu paylaştı.

Veteriner İşleri Müdürlüğü’nden gelen görevlileri, karton kutuya koyduğu güvercinleri, bakım ve tedavisi hayvan barınağına götürdü.

Yoğun kış şartları içerisinde oldukça bitkin düşen hayvanlara yönelik gösterilen bu ihtimam güzel bir örnek olarak objektiflere yansıdı.