Suya yüzde 10 indirim meclisten geçti

Bugün olağanüstü gündemle toplanan Çorum Belediye Meclisi, içme suyunda % 10 indirim kararını oy birliği ile aldı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada kış aylarıyla birlikte vatandaşın gider kalemlerinin arttığını ve bu nedenle de içme suyunda indirime gideceklerini belirtmişti. Belediye Meclisini bugün olağanüstü toplayan Başkan Aşgın, "Belediye Meclisimizde oy birliği ile aldığımız kararla içme suyunda % 10 indirim yaptık. 1 Hazirana kadar devam edecek olan indirim hayırlı olsun. Bu talebimize oy birliğiyle destek olan tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

