‘Suya zam yapmayacağız’

M.BURAK YALÇIN

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sokağa çıkma kısıtlamasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Başkan Aşgın, suya zam yapmayacaklarını ifade etti.

Kısıtlamanın ilk günüde Saat Kulesi’nde açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, tüm dünyanın acı bir sınav verdiğini ve devletin bu süreçte üzerinde düştüğünü yaptığını söyledi.

Samimiyetle, gayretle bu mücadeleye destek olmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Aşgın, “En çok görev halkımıza düşüyor. Maske, mesafe, hijyen bunların hepsini yapacak olan vatandaşlarımız. Bununda üstesinden geleceğiz. Dünya tarihi buna benzer birçok sınavdan başarıyla geçti. Bunu da geçeceğiz. Herkes vazifesini yaparsa sıkıntının daha da büyümeyeceğini, biran önce bertaraf edileceğini ifade etmek istiyorum. Bizim ölçeğimizdeki belediyeler içerisinde gerçekten güzel işlere imza atmaya çalışıyoruz. Samimiyetle, gayretle bu mücadeleye destek olmaya çalışıyoruz. Hizmetin hangi ucundan tutabiliriz bunun gayreti içerisindeyiz” dedi.

Bir basın mensubunun “suya indirim yapılacak mı?” sorusunu da cevaplayan Aşgın, şunları söyledi: “Kuraklık çekiyoruz. Çorum kuraklık bakımından Türkiye’de ilk 5’te. Su noktasında büyük bir gayretin içerisindeyiz. Baraj rezervlerimizde ciddi daralmalar oldu. Yenihayat Barajı ve Hatap Barajındaki rezervlerimiz şuan minimum düzeydi. Bunlara rağmen hemşehrilerimizin suyu en güzle şekilde kullanmaları için büyük gayret içerisindeyiz. Tarhan Kozlu’sunda yeni kuyularımız var. Bunların Yenihayat isale hatlarına bağlantıları ile ilgili vana ihalelerini yaptık. İsale çalışmaları da tamamlanmak üzere. Tarhan Kozlu’sundaki kuyulardan da şehrimize su getireceğiz. Yaptığımız istişareler sonucu Belediye olarak suya zam yapmama kararı aldık. Mecliste de görüşeceğiz. Fedakarlığı yine Belediye olarak biz üsteleneceğiz. Yeter ki hemşehrilerimiz rahat etsinler.”

Aşgın, basın açıklaması öncesinde ise denetim yapan trafik polislerini ziyaret etti.