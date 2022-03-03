‘Suyu iyi yöneten coğrafyayı da yönetir’

FATİH AKBAŞ

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi hemşehrimiz Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş, çevrim içi olarak yapılan ‘Suyun Geleceği’ konulu ‘Tarım Konuşmaları’ programına katıldı.

22 Mart Dünya Su Günü'ne özel organize edilen ve 12 Şubat-22 Mart tarihleri arasında ‘Suyun Geleceği’ temasıyla gerçekleştirilecek olan ‘Tarım Konuşmaları’ programı kapsamında panel yapıldı.

‘Tarımsal Sulamada Hibe ve Teşvikler’ konulu panele moderatör olarak katılan Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve Ziraat Fakültesi öğretim üyesi hemşehrimiz Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş küresel ölçekte su kullanımı ve yönetimi alanındaki son gelişmelere değerlendirerek çeşitli öneriler sundu.

Panele konuşmacı olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Sulama Sistemleri ve Tarımsal Altyapı Hizmetleri Daire Başkanı Müh. Emin İzol, Netafim İç Anadolu Bölge Müdürü Müh. Hikmet Çetin ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr. Yener Ataseven katıldı.

Dünya genelinde 1 milyarın üzerindeki insanın suya erişiminin olmadığını ve 2,7 milyar insanın ise yıl içinde en az 1 ay su kıtlığı çektiğini belirten Prof. Dr. Özçatalbaş,

Birleşmiş Milletler Kalkınma Hedefleri kapsamında ‘Temiz Su ve Sanitasyon’ ile ‘İklim Eylemi’ konularının ilk 17 küresel amaç alanında yer aldığını kaydetti.

Yine BM kalkınma hedefleri ile birlikte ‘Sorumlu Üretim ve Tüketim’ konusunun da aşılması gereken sorunlar arasında yer aldığını kaydeden Prof. Dr. Özçatalbaş “Küresel ölçekte su ayak izi (water footprint) alanında toplum bilinçlendirmesi konusunda mutlaka her ülkenin çalışması gerekiyor. Bunda her bireye görev düşüyor ve bunun örgün eğitim yanında yaygın eğitimin de konusu haline getirilmesi gerekiyor”ifadelerini kullandı.

‘BİR ADET PORTAKAL ÜRETMEK İÇİN 50 LİTRE SUYA İHTİYAÇ VAR’

Antalya’da üretilen 1 adet portakalın 50 litre su kullanılarak üretildiğini ve sadece 1 adet portakal üretmek için 50 litre su tüketildiğini ifade eden Prof. Dr. Özçatalbaş,

su ayak izi konusunu bir portakalı canlı yayında ekranda göstererek örnek verdi.

Yine 1 adet domatesin üretilmesi için 13 litre suya ve bir fincan kahve için 140 litre suya ihtiyaç olduğunu kaydeden Prof. Dr. Özçatalbaş, bu nedenlerle suyun etkin kullanımı ve üretilen ürünleri israf edilmemesi gerektiği bu amaçla toplumsal bilincin artırılarak su ayak izinin düşürülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

‘SUYU İYİ YÖNETEN COĞRAFYAYI YÖNETİR’

Su yönetiminin Türkiye’nin önceliği olması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Özçatalbaş, “İklim değişikliği bir tehdit olarak ortadayken ve ülkemizin 2/3’ünün kuraklık ve çölleşmeye açık olması, üretim ve arazi kullanım planlamasının halen yapılmamış olması, kentlerde içme-kullanma suyu kayıplarının %35’ler seviyesinde olması, tarım amaçlı sulamanın %38’inin yeraltı su kaynaklarından temin edilmesi ve yeraltı su rezervlerinin düşmesi ve sulama randımanındaki düşüklük gibi konular suyu her alanda ve özellikle tarımda verimli kullanmayı zorunlu hale getiriyor. Esasen bir gerçeklik olarak şunu da belirtmek gerekir ki su geçen yüzyılda petrolün sağladığı iktisadi üstünlüğün yaşadığımız yüzyılda su lehine değişmesi anlamına gelmektedir. Bu nedenle suyu etkin kullanan ve suyu iyi yöneten ülkeler öncelikle ülkesinin refahını sürdürülebilir kılar ve hatta sahip olduğu su potansiyelini doğru kullandığında bulunduğu coğrafyayı yönetir”dedi.

‘TARIM ALANLARI DOĞRU SULAMA YÖNTEMLERİYLE BULUŞTURULMALI’

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2012 yılında tarımda kuraklık yönetimi ve planlama konusunda belgeler oluşturarak önemli bir birikimi ortaya koyduğunu vurgulayan Özçatalbaş,

“Ancak hayata hakim kılınması yönünde kararlılık ortaya koymak gerekiyor. Yine 22 Ekim 2021 tarihinde yapılan ilk Su Şurası’nın kararlarında su verimliliği stratejik belgesine ve havza bazlı su verimliliğin planına dikkat çekiyor. 11. Kalkınma Planı’nda da sulamada verimlilik öne çıkmaktadır ve 9.Kalkınma Planında ise Su Kanunu çıkarılması konusu yer almıştır. Buna göre ‘Su Kanunu’ üzerinde çalışılıyor. Süreci hızlandırmak gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın basınçlı sulama sistemlerine verdiği %50 hibe desteğinin önemli olduğunu ve sulamaya uygun ancak halen sulanamayan tarım alanlarının da doğru sulama yöntemleriyle buluşturulması önem taşımaktadır. Bu durum tarımda verimlilik ve su kullanımında etkinlik sağlamak bakımından önemlidir ve bunun yanında suyu en verimli kullanmak yönünde yenilenebilir enerji ve akıllı sulama teknolojileriyle destekli sulama tesislerine %50 ve damla sulama sistemine artı puan verilmesi de çok önemlidir”diyerek sözlerini tamamladı.