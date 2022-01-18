SYDV’den 2021’de  85 milyon liralık yardım

Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın (SYDV), 2021 yılında ihtiyaç sahibi ailelere 85 milyon lirayı aşkın ayni ve nakti destek sağladığı belirtildi.

Çorum Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın 2021 yılı faaliyetleri hakkında şu bilgiler verildi:

“Çorum Merkez ilçede ikamet eden ve desteğe ihtiyaç duyan vatandaşların, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapmış oldukları başvurular herhangi bir ayrım yapılmaksızın değerlendirilmeye alınmaktadır. Başvurular Vakıf personelleri tarafından 1 hafta içerisinde gerekli araştırma ve inceleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Vakıf Mütevelli Heyetine sunulmaktadır.

Çorum Merkez ilçede ikamet eden tüm vatandaşlar yıl içerisinde birden çok kez çeşitli yardım başvurusunda bulunabilir. Vatandaşlarımız Vakfımız yardımlarına; iletişim kanalları (telefon, internet) ve birebir görüşme yöntemi kullanarak ihtiyaçları doğrultusunda (nakit, giyim, yakacak vb.) başvuru yapabilmektedir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 2022 yaşlı, engelli aylıkları, Şartlı Nakit Transferi, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Aylık, Öksüz/Yetim Aylığı, Muhtaç Asker Aylığı, Kronik Hastalık ve Elektrik Tüketim Desteği yardımları her ay düzenli olarak hak sahiplerinin hesaplarına aktarılmaktadır.

2021 yılı Pandemi Sosyal Destek yardımı başvurularından 3294 sayılı kanuna uygun olduğu tespit edilen 8.455 adet başvuru olumlu sonuçlanarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından toplamda 9.128.000,00 TL tutarında nakdi destek sağlanmıştır.

Vakıf bünyesinde hizmet vermekte olan Aşevinden muhtaç durumdaki 303 ailedeki 1.064 kişiye günlük sıcak yemek yardımı paketlenmiş vaziyette doğrudan evlerine servis edilmektedir. Yine muhtaç durumda bulunan 1.211 ailedeki 3.190 kişiye, kişi başı günlük 1 ekmek olacak şekilde ekmek kart limiti tanımlanarak ekmek yardımı desteği sağlanmaktadır. Aşevi yardımın vatandaşlarımıza ulaştırılması için 4.248.300,00 TL tutarında harcama yapılmıştır.

3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu çerçevesinde kurulu bulunan ve faaliyetlerini yürüten Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak 2021 yılı içerisinde 3294 sayılı kanuna ve Vakıf yönergesine uygun olduğu gerekçesiyle Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından ihtiyaç sahibi ailelere 85.303.957,63 TL tutarında ayni ve nakdi destek sağlanmıştır.

Vakfın yönetim ve karar organı olan Vali Başkanlığındaki Vakıf Mütevelli Heyeti, Çorum Merkez ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılan tüm başvuruları 3294 sayılı kanuna ve Vakıf yönergesine göre değerlendirmekte olup uygun olduğu tespit edilen talepleri olumlu olarak sonuçlandırmaktadır.” (Haber Merkezi)