SYDV’den 50 milyonluk ayni ve nakdi yardım

Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın, 2019 yılında yapılan 51 bin 658 başvuru için 50.199.330,03 TL tutarında ayni ve nakdi destek sağladığı açıklandı.

Çorum merkez ilçede ikamet eden muhtaç vatandaşların, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na ihtiyaçları doğrultusunda yaptıkları tüm başvuruların, herhangi bir ayrım yapılmaksızın, Vakıf personelleri tarafından bir hafta içerisinde gerekli araştırma ve inceleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Vakıf Mütevelli Heyetine sunulduğu belirtildi.

Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın 2019 yılı faaliyetlerini açıklayan Çorum Valiliği, “3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu çerçevesinde kurulu bulunan ve faaliyetlerini yürüten Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na, 2019 yılı içerisinde toplam 66.584 adet başvuru yapılmış olup bunlardan 14.926 adedi 3294 sayılı kanuna ve Vakıf yönergesine uygun olmadığı için Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından olumsuz sonuçlandırılmıştır. Olumlu sonuçlanan 51.658 başvuru için Vakıf tarafından 50.199.330,03 TL tutarında ayni ve nakdi destek sağlanmıştır.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Engelli Aylığı, Yaşlı Aylığı, Şartlı Nakit Transferi, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Aylık, Öksüz Yetim Aylığı, Muhtaç Asker Aylığı ve Elektrik Tüketim Desteği Yardımı sağlanmakta olup yardım kalemleri her ay düzenli olarak hak sahiplerinin hesaplarına aktarılmaktadır.

Ayrıca, Vakıf bünyesinde hizmet vermekte olan Aşevinden muhtaç durumdaki 303 ailedeki 1.375 kişiye, günlük sıcak yemek yardımı paketlenmiş vaziyette doğrudan evlerine servis edilmektedir. Yine muhtaç durumda bulunan 1.311 ailedeki 3.676 kişiye, kişi başı günlük 1 ekmek olacak şekilde ekmek kart limiti tanımlanmaktadır.

Vakfın yönetim ve karar organı olan, Vali Başkanlığındaki Vakıf Mütevelli Heyeti, 3294 sayılı kanuna ve Vakıf yönergesine uygun olduğu tespit edilen tüm talepleri olumlu olarak sonuçlandırmaktadır.” ifadelerine yer verdi.