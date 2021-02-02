SYDV’den 95 milyon liralık yardım

Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV)’nın 2020 yılında olumlu sonuçlanan 62 bin 582 başvuru için 95 milyon 786 bin 30 TL tutarında ayni ve nakdi destek sağladığı belirtildi.

Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na, 2020 yılı içerisinde toplam 113 bin 809 başvuru yapıldığı ve bunlardan 51 bin 227’sinin 3294 sayılı kanuna ve Vakıf yönergesine uygun olmadığı için Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından olumsuz sonuçlandırılırken, olumlu sonuçlanan 62 bin 582 başvuru için Vakıf tarafından 95 milyon 786 bin 30 TL tutarında ayni ve nakdi destek sağlandığı kaydedildi.

Öte yandan engelli aylığı, yaşlı aylığı, şartlı nakit transferi, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik aylık, öksüz yetim aylığı, muhtaç asker aylığı ve elektrik tüketim desteği yardımı sağlandığı ve yardım kalemlerinin her ay düzenli olarak hak sahiplerinin hesaplarına aktarıldığı belirtildi.

62 BİN 598 PANDEMİ SOSYAL DESTEK YARDIMI BAŞVURUSU ALINDI

Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, 2020 yılı pandemi döneminde yapılan yardımları da şöyle açıkladı:

“2020 yılı pandemi sürecinde 62.598 adet Pandemi Sosyal Destek Yardımı başvurusu yapılmış, bu başvurulardan 37.042 adedi olumsuz sonuçlandırılmış, olumlu sonuçlanan 25.556 başvuru için toplamda 25.556.000 TL tutarında nakdi destek sağlanmıştır. Yine pandemi sürecinde gerek hayırsever vatandaş ve kuruluşlardan Vakfa gönderilen, gerekse Vakıf imkânlarıyla temin edilen toplam 4.000 adet gıda kolisinin de muhtaç vatandaşlara dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca, Vakıf bünyesinde hizmet vermekte olan Aşevinden muhtaç durumdaki 282 ailedeki 1.205 kişiye, günlük sıcak yemek yardımı paketlenmiş vaziyette doğrudan evlerine servis edilmektedir. Yine muhtaç durumda bulunan 1.445 ailedeki 4.058 kişiye, kişi başı günlük 1 ekmek olacak şekilde ekmek kart limiti tanımlanmıştır. Vakfın yönetim ve karar organı olan, Vali Başkanlığındaki Vakıf Mütevelli Heyeti, 3294 sayılı kanuna ve Vakıf yönergesine uygun olduğu tespit edilen tüm talepleri olumlu olarak sonuçlandırmaktadır.”