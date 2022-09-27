TABİB İl Temsilcisi Hüseyin Aytaş oldu

Taşeron Belediye İşçileri Birliği (TABİB) Çorum İl Temsilciliği görevine Hüseyin Aytaş getirildi.

Taşeron Belediye İşçileri Birliği (TABİB) Çorum İl Temsilcisi Hüseyin Aytaş, birliğin Türkiye’de tüm belediyelerde kadrosuz çalıştırılan belediye şirket işçilerinin örgütlenmesi için kurulduğunu söyledi.

Aytaş, Taşeron Belediye İşçileri Birliği’nin, sendikası veya siyasi kimliği farketmeksizin Türkiye’nin dört bir yanında belediyelerde çalışan belediye şirket işçilerinin sorunlarını paylaştığı ve sorunlarına çözüm aradığı ortak bir zemin olduğuna dikkat çekti.

“Belediye şirket işçileri 2018 yılında çıkan ve taşeronluğu bitireceğini vadeden 696 sayılı KHK ile belediye işçi kadrolarına geçmeyi beklerken belediye şirketlerine geçirilen belediye şirket işçileriyiz” diyen Aytaş, “Maalesef ki biz işçilerin üyesi bulunduğu sendikalar bu sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve biz üyelere anlatılması için çaba göstermemiş belediye şirket işçiliğinin bizlere dayatılmasına göz yummuş adeta şirketlere mahkum olmamıza razı gelmişlerdir. Artık bıçak kemiğe dayandı kandırılmaya oyalanmaya sabrımız yok taleplerimizi dikkate alıp şartsız, şurtsuz herkes için 4D kadro çalışması yapılmalıdır” dedi.

Tek bir kişi bile açıkta kalmadan 4D kadrosunun verilmesini isteyen Aytaş, “Hiç bir sendika hiç bir siyasi parti işçinin derdini dert edinmediği, derdimize merhem olmadığı için kendimiz duyurmak amacıyla bir araya gelerek meydanlara indik” diye konuştu.

Ankara Ulus Meydanı’nda başlayan açıklama ve tepkilerin tüm Türkiye geneline yayıldığına işaret eden Aytaş, “Bugün Çorum’da da haklı talebimizi ilgili taraflara ve kamuoyuna ilan ediyoruz. Ekim ayında meclise torba yasa gelecek. Buradan bir defa daha sesleniyoruz o torba yasa içinde belediye şirket işçilerinin kadro ilave tediye eşit işe eşit ücret ve zorunlu emekliliğin kaldırılması talepleri mutlaka yer almalıdır. Birleşen şirket işçileri olarak bizim buna itirazımız var sırtımızdan geçinen koltuk sevdalıları yüz binlerce işçinin ücretinin, asgari ücretin altına düşmesine engel olamamışlardır, eşit işe eşit ücret konusunda kavga vermemişlerdir” şeklinde kaydetti.

İşçiler için 4D kadro çalışmalarının biran önce yapılması gerektiğini belirten Aytaş, sahte kadro ile kandırılan belediye şirket işçisinin güvenceli 4D kadrolu çalışma hakkı için hiçbir şeyin yapılmadığını belirterek, “Yarım milyon işçiden aidat alan Belediye İş, Genel İş, Hizmet İş sendikaları, tam kadrolu kamu işçisi olmamız için gerekli mücadeleyi vermemiş belediye şirket işçiliğine mahkum edilmemize göz yummuşlardır” dedi.

6 ayda bir enflasyon oranında refah payı eklenerek ücretlerin güncellenmesi gerektiğini kaydeden Aytaş, zorunlu emekliliğinde kaldırılması gerektiğini ifade etti. (Haber Merkezi)