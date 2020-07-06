Tabip Odası genel kurul yaptı

M.BURAK YALÇIN

Çorum Tabip Odası’nın Olağan Genel Kurul Toplantısı hafta sonu gerçekleştirildi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu’nda 2 gün süren kongrenin birinci günü olan Cumartesi günü genel kurul, ikinci günü olan Pazar günü ise seçimler yapıldı.

Cumartesi günü yapılan genel kurulun divan başkanlığını Serkan Güreser yaparken, katip üyelikleri ise İlker Uzeli ve Okan Delikan yaptı.

Genel kurulda konuşma yapan Çorum Tabip Odası eski Başkanı Dr. İsmail Çağatay Çağlar, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte çok verimli 2 sene geçirdiklerini belirterek, oda olarak hekim haklarını bireysel ve genel anlamda her platformda savunduklarını söyledi.

Sistemin sürdürülebilirliği için yetkililerin hekimlik özlük hakları ve sağlıkta şiddet konularına gereken hassasiyet ve özeni göstermelerini beklediklerini ifade eden İsmail Çağatay Çağlar, "Hekimlerin ve tüm sağlık emekçilerinin nasıl zor şartlar altında çalıştığını pandemi dönemi gösterdi. Maalesef son yıllardaki söylem ve uygulamalar sağlık çalışanlarını ezdi geçti. Hekimlik sanatının karşılıklı sevgi, saygı, hoşgörü, vicdan, empati gibi erdemlerle sürdürülebilir olduğunu fark edemeyenler sistemin kilit taşlarıyla oynayarak hekim-hasta arasındaki sempatik ilişkiyi bertaraf ederek bayağılaştırdı. İş yükünün ve garip uygulamaların ağırlığı altında ezilip tükenen hekimler sistemin getirdiği problemler yüzünden hasta ve hasta yakınlarıyla karşı karşıya geldi. Hekime, sağlık çalışanlarına fiziki ya da sözel şiddet kesinlikle kabul edilemez. Son aylarda bu durumlarda uygulanan müeyyideler arttırılmıştır. Bunu olumlu karşılamakla birlikte kafi olmadığını belirtmek isteriz. Sistemin sürdürülebilirliği için otoritenin hekimlerin özlük hakları ve sağlıkta şiddet konularına gereken hassasiyet ve özeni göstermelerini bekliyoruz" diye konuştu.

Konuşmanın ardından yönetim kurulu yıllık çalışma planı, bilanço ve denetim kurulu raporu oy birliğine sunularak kabul edildi.

Yönetim ve denetim kurulu ibrazının ardından seçime geçildi.

Seçime Dr. Mustafa Azak'ın öncülüğünde tek liste ile gidildi.

Çarşamba günü yapılacak olan ilk yönetim kurulu toplantısında da yeni oda başkanının yönetim kurulu üyeleri tarafından seçileceği öğrenildi.

Seçim sonucuna göre Çorum Tabip Odası'nın yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu; Mustafa Azak, Ayşegül Taylan Özkan, Serkan Güreser, Bekir Ozan Elverici, Korhan Kanat

Onur Kurulu; Ömer Akkaş, Zafer Boyacıoğlu, Ayfer Cerit, Osman Akdurucak, Alaattin Büyükkakaç

Denetleme Kurulu; Merve Tarhan, Kazım Çebi, Bekir Bülent Kepçeli

Büyük Kongre Delegeleri; Yusuf Karavelioğlu, Ünver Yıldız, İsmail Türker Ejder, İlker Uzeli, Fikret Purtul

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2020, 10:09