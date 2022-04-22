Tabip Odası'nda devir teslim yapıldı

M.BURAK YALÇIN

Geçtiğimiz haftasonu yapılan genel kurul sonucunda Çorum Tabip Odası Başkanlığına seçilen Dr. Öğretim Üyesi Özgür Koçak, bir önceki dönemin başkanı Dr. Mustafa Azak’tan görevi devraldı.

Dün Tabip Odası’nda yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu devir teslim töreninde konuşma yapan Tabip Odası önceki dönem başkanı Dr. Mustafa Azak, Dr. Öğretim Üyesi Özgür Koçak’a hayırlı olsun dileklerini ileterek, “Tabip Odası başkanlığı bir gönül ve ekip işi. Hekimlerin ve odamız üyelerinin sağlıkla ilgili problemlerini çözmek, onlara destek olmak amacıyla kurulmuş bir kurum. Kendilerine başarılar diliyorum” dedi.

Çorum Tabip Odası BaşkanıDr. Öğretim Üyesi Özgür Koçak da birlik olarak hekim haklarını savunmaya devam edeceklerini belirterek, hizmetlerinden dolayı Mustafa Azak’a teşekkür etti.

Özgür Koçak başkanlığında oluşturulan yönetim kurulu listesinde Veli Nayman, Musa Ekici, Aziz Cengiz ve İlker Uzeli yer aldı.

Onur kurulunu Doç. Dr. Ümit Görkem, Uzm. Dr. Celal Arslan, Uzm. Dr. Erol Uysal ve Uzm. Dr. Seyfettin Yıldırım oluştururken, Dr. Mesut Yetkin, Dr. Selçuk Önce ve Dr. Öğr. Üyesi Ercan Ayaz denetleme kurulunda, Uzm. Dr. Şahatayi Şahin, Prof. Dr. Yusuf Karavelioğlu, Doç. Dr. Murat Kendirci, Uzm. Dr. Zafer Boyacıoğlu ve Dr. Cengiz Keleş de büyük kongre delegeleri arasında yer aldı.

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2022, 13:35