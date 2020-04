Tabip Odası'ndan geçmiş olsun mesajı

EROL TAŞKAN

Çorum Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, kontrol noktasında trafik kazası geçiren sağlık çalışanı için geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Sağlık çalışanlarının içinde bulunduğu zor ve önemli sürece dikkat çekilen açıklamada, sağlık çalışanlarının görevlendirilmelerinin daha etkin alanlarda ve iş güvenliği şartları sağlanarak yerine getirilmesine gerektiğine işaret edildi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi, "Bugün ilimizde şehirlerarası yol kontrolünde yolculuk yapanların ateşini ölçmekle görevli acil tıp teknisyeni (ATT) bir sağlık çalışanının kaza haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

ATT görevlisi sağlıkçımız maalesef ciddi şekilde yaralanmış ve hemen tedavi altına alınmıştır.

Sağlık çalışanlarının üstünde şu an hem ‘normal sağlık işleyişinin sürdürülmesi’ hem de ‘COVID’le mücadele devam ettiği’ için zaten büyük bir yük vardır. Her hekim ve sağlık çalışanı şu an üstüne düşen görevi ve fazlasını fedakarlıkla yapmaktadır.

Bundan dolayı bu tür görevlendirmeler yapılırken ‘sağlık çalışanları’nın daha etkili olabilecekleri uygun ortamlarda çalışmalarının sağlanması ve iş güvenliği için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Zaten sağlık merkezlerinde hastalığa yakalanan sağlıkçılarımızın haberleri bizi endişelendirirken, bir de bu şekilde elim bir kaza haberinin yaşanması bizi çok daha büyük üzüntülere sevketmiştir.

Kaza geçiren sağlık ordusu çalışanı hanım efendiye ve eşi olan meslektaşımız Doktor Gökhan Bilgili’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2020, 20:49