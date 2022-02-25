Tabip Odası ve İntegral Mühendislik sponsorluk anlaşması imzaladı

Çorum Tabip Odası 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Turkuaz Evler ve İntegral Mühendislikle sponsorluk antlaşması imzaladı.

Tabip Odası’nın Hamoğlu İş Merkezi’ndeki bürosunda Turkuaz Evler ve İntegral Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Sabur ile Tabip Odası Başkanı Dr. Mustafa Azak tarafından anlaşmanın imzalanmasının ardından içeriği hakkında bilgi verildi.

Hekimlere büyük destek sağlayacak protokole göre ilgili firmalar Çorum’da çalışan doktorlara gerçekleştirdiği hizmetlerde ve satış yaptığı ürünlerde % 5 indirim yapacak.

Ayrıca 14 Mart Tıp Bayramı için gerçekleştirilecek baloya da destek olmayı kabul eden firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Sabur, “En değerli varlığımız sağlımızı emanet ettiğimiz hekimlerimizin yanında olmanın gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm halkımızı etkileyen pandemi sürecinde de canla başla çalışan hekimlerimize ne yapsak azdır. Firma çalışanlarımızla beraber onlara hizmet etmek ve destek olmanın ne denli önemli olduğunu biliyoruz. Toplumuzun en önemli unsurlarından biri olan hekimlerimize kapımız her zaman sonuna kadar açık. Çorum Tabip Odası yönetimi ile ikili ilişkilerimizi bu protokolle taçlandırmış olduk. Tıp Bayramı kutlamalarına da elimizden geldiğince katkı yapacağız. Şimdiden tüm hekimlerimizin bayramını kutluyor, taktire şayan çalışmalarının devamını diliyorum” dedi.

Tabip Odası Başkanı Dr. Mustafa Azak ise, “Turkuaz Evler ve İntegral Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Sabur ile gerçekleştirdiğimiz protokol gereği hekimlerimize yeni kazanımlar sağlamış olduk. Ayrıca Tıp Bayramı balomuza da destek aldık. Bu özverili davranış için Serkan Beye çok teşekkür ediyorum. İlimizde yer alan firmalarımızın hekimlerimize karşı ilgili davranması çok önemli. Covid 19 pandemisi nedeniyle kendi sağlıklarını hiçe sayarak büyük bir hizmeti yürüten sağlık çalışanlarına ne kadar teşekkür etsek azdır. Bütün firmalarımızdan bu tip destekler yaparak, hekimlerimizin yanında olduklarını göstermelerini bekliyoruz. Bizler halkımızla beraber yürüyerek zorlukların üstesinden gelmek istiyoruz. Böylelikle kendisini güvende hisseden hekimlerimizin morali yükselecek ve gelecek kaygısı olmadan daha iyi hizmet verecektir”ifadelerini kullandı.