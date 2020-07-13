Çorum Tabip Odası’nda devir-teslim yapıldı.

Çorum Tabip Odası’nın Genel Kurulu sonrası yeni başkan seçilen Dr. Mustafa Azak, önceki dönemin başkanı Doç. Dr. Çağatay Çağlar’dan görevi devraldı.

Tabip Odası'nda yapılan devir-teslim törenine halef ve selef başkanların yanı sıra önceki yönetim kurulu üyesi Uzm. Dr. Merve Tarhan, yeni yönetim kurulu üyeleri; Uzm. Dr. Serkan Güreser, Uzm. Dr. Bekir Ozan Elverici ve Dr. Korhan Kanat katıldı.

2 yıl görev yapacak olan yeni yönetimi oluşturduklarını belirten Dr. Mustafa Azak, "Öncelikle görev süreleri boyunca çok önemli çalışmaları gerçekleştiren Başkanımız Dr. Çağatay Çağlar ve arkadaşlarına çok teşekkür ediyotum. Tabip Odamız, hekimlerimizi bir araya getiren çatı kuruluşumuzdur. Biz de hekimler arasındaki diyaloğu arttırmak ve onları bir araya getirmek için çalışacağız. Tüm sağlık çalışanlarına karşı yapılan her türlü haksızlık, hakaret ve şiddete ortak tepki vererek seslerinin daha gür çıkmasını sağlayacağız.Sağlıkta yıpranma payı ve ek ödemelerin emekliliğe yansıması gibi çok önemli konuların hayata geçirilmesi için çaba göstereceğiz. Hekimlerimize daha huzurlu ve iyi çalışma ortamları sağlayabilmek için yeni yönetimimizle en iyi şekilde çalışmaya devam edeceğiz " dedi.

Önceki Başkan Doç. Dr. Çağatay Çağlar ise, “2 yıl boyunca bize destek veren herkese teşekkür ediyorum. Görevi gönül rahatlığıyla yeni yönetime bırakmanın mutluluğunu yaşıyorum ve bundan sonraki süreçte başarılı çalışmalar diliyorum." diye konuştu.