Tahliye edilen binalarda çalışma başladı

EROL TAŞKAN

Akkent Mahallesi’nde heyelan riski nedeniyle tahliye edilen 24 daireli üç blok için çalışma başlatıldı.

TOKİ tarafından görevlendirilen firma çalışanları, fore kazık malzemelerini inşaat alanına yerleştirmeye başladı.

Önceki gün gelen fore kazık demirlerinin tamamlanmasıyla birlikte makinaların da geleceğini açıklayan firma çalışanları, inşaat çalışması süresince olası bir yağışta, heyelan riskinin daha da artmaması için binaların arka tarafına su kanalları açtı.

Açılan su kanallarının betonla kaplanıp su akıntısını aşağıya kadar taşımayı amaçladıklarını anlatan firma çalışanları, fore kazıklarla güçlendirilecek zeminin üzerinin beton duvarlarla çevreleneceğini söyledi.



