Tahsin Şahin güven tazeledi

FATİH AKBAŞ

Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası’nın olağan genel kurulu yapıldı. Genel kurulda mevcut başkan Tahsin Şahin, en yakın rakibi Hasan Eker’den bir oy farkla 170 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi.

TSO Fuar Kompleksinde dün gerçekleştirilen genel kurul divan heyetinin oluşturulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporları ile bilançoların okunup ibra edilmesinin ardından başkan adayları konuşmalar yaptılar.

Konuşmaların ardından ise oy kullanma işlemine geçildi. Saat 17.00’da oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından sayıma geçildi.

Genel kurulda Tahsin Şahin 170, Hasan Eker 169, İbrahim Doğan 168, Recep Kayıkçı ise 130 oy aldı.

En yakın rakibi Hasan Eker’den bir oy fazla alarak yeniden başkan seçilen Tahsin Şahin’in yönetimi şu isimlerden oluştu:

“Yönetim Kurulu: Yusuf Aykaç, Uğur Karataş, Hüseyin Coşgun, Hacı Koca, İrfan Türkmen, Metin Hodul. Denetim Kurulu: Mustafa Elsüer, Sezgin Karaman, Selim Yıldırım.”