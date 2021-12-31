Tahtasız: ‘2022 iktidara gelişimizin yılı olacak’

Yeni yıl nedeniyle mesaj yayınlayan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, 2022’nin herkes için umut ve huzur dolu bir yıl olmasını diledi.

Esnafın, çiftçinin, işçinin, emeklinin, toplumun tüm kesimlerinin beklentilerine kavuşmasını, herkesin hak ettiği bir yaşam düzeyine ulaşmasını dileyen Tahtasız, 2022 yılının sorunların çözüldüğü, kalkınma hamlelerinin yaşandığı bir yıl olmasını arzu ettiklerini söyledi.

2022’nin Çorum açısından, yarım bırakılan yatırımların tamamladığı, halkın özlemle beklediği hizmetlere kavuştuğu bir yıl olması için mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Tahtasız, "Her şeyin güzel olacağına dair umudumuz güçlenerek devam etmektedir. 2022 Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olduğu bir yıl olacak." dedi.

‘YATIRIMLARIN TAKİPÇİSİYİZ’

2022 yılında Çorum'un temel sorunlarının çözümü için ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını vurgulayarak, başta demiryolu, havaalanı, güney çevre yolu, hastane gibi yatırımlar olmak üzere tarım ve hayvancılık, sağlık, eğitim alanında yaşanan sorunların çözülmesi gerektiğine işaret eden Tahtasız, yarım bırakılan yatırımların tamamlanması için çalışacaklarını ve bunun takipçisi olacaklarını kaydetti.

‘ŞEFFAF BİR YÖNETİM İSTİYORUZ’

Şeffaf bit yönetim istediklerini belirten Tahtasız, “Adil, eşit, şeffaf bir yönetim, hiç kimseyi ötekileştirmeyen hoşgörülü, her alanda üreten ve insanlarımıza nitelikli istihdam yaratan bir anlayışın iktidar olduğu, yoksulluğun, açlığın ve işsizliğin olmadığı; hiçbir çocuğun yatağına aç girmediği bir Türkiye için mücadelemiz devam edecek. Yoksulluğun, işsizliğin olmadığı, adaletsizliğin yerini hukukun, kavgaların yerini barışın aldığı, eşit, adil bir Türkiye dileğiyle; tüm halkımızın yeni yılını içtenlikle kutlar, sağlık, mutluluk ve başarı dolu günler dilerim" ifadesini kullandı. (Haber Merkezi)