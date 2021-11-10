Tahtasız: ‘Anma değil harekete geçme günü’

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, 10 Kasım’ın bir anma günü değil, Atatürk’ü anlamak için, muasır medeniyeti yakalamak için harekete geçme günü olması gerektiğini vurguladı.

Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı nedeniyle açıklama yapan Tahtasız, şunları söyledi: “Atatürk’ümüzün bize emaneti olan ülkemiz ve devletimiz büyük tehlikelerle karşı karşıya. Hak, hukuk, adalet ayaklar altında. Bu nedenledir ki, artık 10 Kasım’ı bir anma günü olarak değil, Atamızı anlamak ve yeniden dirilmek için, muasır medeniyeti yakalamak için harekete geçme günü olarak görmek zorundayız. Bugünden tezi yok, memleketimizin her karışında, Atatürk'ün ışığı altında, milli birliğimize sıkı sıkıya sarılarak, ilelebet yaşaması gereken Cumhuriyetimize sahip çıktığımızı dosta, düşmana göstermemiz gerekiyor. Bizlerin, partimizin, Atamızın ilkelerinden ödün vermeyeceğimizin, bir adım geri atmayacağımızın, demokratik, laik, çağdaş Cumhuriyetimizi her ne pahasına olursa olsun koruyacağımızın altını bir kez daha çizmek istiyorum. Umutsuzluk, karamsarlık yok, inanç var, kararlılık var. Yas yok, yılgınlık yok, coşkulu irademiz var. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk’ün ışığı. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti Cumhuriyetimiz.” (Haber Merkezi)