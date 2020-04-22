Tahtasız: ‘Çocuklar umudumuz’

TBMM’nin açılışının ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılı nedeniyle açıklama yapan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, tüm çocukların bayramını kutladı.

‘TBMM’NİN ONURUNA YAKIŞACAK KUTLAMALAR YAPILMALI’

Ulusal egemenlik coşkusunun 100. yılının buruk kutlandığını ifade eden Tahtasız, “Dünyada ve ülkemizde yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle 23 Nisan coşkusunu sokaklarda yaşayamıyoruz. Evlerimizde çocuklarımızla birlikte bayram coşkusunu sürdürmenin gayreti içerisinde olacağız.

Milli Mücadele döneminde bombalar altında dahi çalışmalarını sürdüren ve geçen haftaya kadar da karantina döneminde bile genel kurul toplantılarını yapan Meclis’in 23 Nisan nedeniyle sınırlı ve sadece bir törenle yetinmesi kendi tarihimize de saygısızlık olur. 23 Nisan töreni meclisin tarihine yakışır şekilde olmalı ve tüm liderler de o gün o çatı altında bulunmalıdır.” diye konuştu.

‘ÇOCUKLAR UMUDUMUZ, GELECEĞİMİZDİR’

Çocuklara da seslenen Tahtasız; “Siz bizim yaşamla kurduğumuz en güçlü bağsınız. Ulusumuzu, ülkümüzü ve Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatacak olan da sizlersiniz.

Sadece ulusumuzun değil, bütün insanlığın önderi, yol göstericisi olan Mustafa Kemal Atatürk, bu gerçekleri görerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı sizlere armağan etmiştir.

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış günü olan 23 Nisan’ı sizlere bayram olarak armağan ederken, aynı zamanda ulusal egemenliğimizi ve ulusal idareyi de sizlere emanet etmiştir.

Bayramınız da, emanetiniz de sizler kadar kıymetlidir.

Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 100. yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk Bayramı’nızı yürekten kutluyor, sağlık, esenlik, sevgi dolu, özgür nice bayramlar diliyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, bize bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Nice 100 yıllara sağlık, barış ve kardeşlik içinde ulaşmak dileklerimizle Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyoruz.” şeklinde açıklama yaptı.