Tahtasız koronavirüse yakalandı

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 virüsüne yakalandı.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve küçük kızının, yaptırmış oldukları Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Tahtasız ailesi, 10 gün süreyle evinde karantina altına alındı.

Mehmet Tahtasız ve ailesinin 3 Mayıs’a kadar sürecek olan evlerinde izolasyon süreçleri başlarken, önemli bir şikayetlerinin bulunmadığı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Tahtasız ve ailesine geçmiş olsun der, acil şifalar dileriz.

Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2021, 17:30