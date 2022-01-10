Tahtasız: ‘Servisçiler mağdur’

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, servis şoförlerinin ve taşıma sektörünün akaryakıtlara yapılan zamlar ve girdi maliyetlerinin artması sonucu büyük sıkıntı içerisine düştüğünü ve kontak kapatacak duruma geldiğini ifade ederek, acil önlem alınmasını istedi.

Tahtasız, "2021-2022 eğitim yılının başlaması ile köylerde bulunan öğrencileri ilçe merkezinde bulunan ilk, orta ve lise dengi okullara sabah getirip akşam evine bırakan, servis işini yapan ve ihalesini alan firmalar mağdur oldu. İhaleyi aldıklarında mazotun litre fiyatı 6.50 TL idi. Şuan yarı yıl tatili gelmeden mazotun litre fiyatı 14.00 TL'ye ulaştı. Sadece akaryakıt ile iş bitmiyor. Bununla beraber geçen sene 4 lastik 2.000 TL'ye alınırken, şuan 8.000 TL oldu. Motor rektefesi 60 bin liraya ulaşırken, araç sahipleri, motorun rutin bakımlarını, kaskosu, sigortası, muayene vb. masraflarına artık yetişemez duruma geldiler. İğneden ipliğe zam yapılırken, servisçi kardeşlerimizin unutulmaması gerekir. Almış oldukları ihale bedelinin bir kez daha gözden geçirilmesi, yapılan zamların ücretlere yansıtılarak mağduriyetlerinin giderilmesi gerekir." diye açıklama yaptı. (Haber Merkezi)