Tahtasız’dan, Oğuzlar’da konteyner açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Oğuzlar’da devlete ait konteynerin yerinden kaybolması olayı ile ilgili ilçede açıklama yaptı.

İlk olarak parti binası önünde Oğuzlar İlçe Başkanı Süleyman Şenol, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlarla sohbet eden ve gündemi değerlendiren Tahtasız, daha sonra Oğuzlar Belediyesi önünde kitlesel basın açıklaması yaptı.

Tahtasız, Valiliğin ve Oğuzlar Belediyesi’nin olaya sessiz kalmasını eleştirerek, “Konteyneri kendi özel bağına götürüp kuran, olay ortaya çıktıktan sonra söküp geri getiren belediye meclis üyesi istifa etmeli, hakkında soruşturma açılmalıdır. Aksi halde bizler elimizdeki bilgi ve belgelerle birlikte olay hakkında suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

‘KONU, UFAK BİR KONTEYNER MESELESİ DEĞİL’

Tahtasız, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“24 Ağustos 2022 tarihinde Oğuzlar halkının duyarlı gençleri, İlçe Başkanımız ve belediye meclis üyelerimiz bizleri arayarak devlete ait olan konteynerin AKP’li belediye meclis üyesi tarafından kendi bağına götürüldüğünü bildirerek, olayla ilgili fotoğrafları tarafımıza ulaştırdılar. Durumu öğrenir öğrenmez Vali Mustafa Çiftçi ile Gençlik Spor Müdürünü aradım, olay hakkında bilgi istedim. Konuyu araştıracaklarını ve ilgileneceklerini söylediler. 26 Ağustos’a kadar bekledim, ama hiçbir haber, bilgi vermediler. Bizler de daha sonra elimizdeki bilgi ve belgelerle birlikte konuyu ulusal ve yerel basına aktardık. Bazı haber kanallarında konteynerlerin müteahhit firmaya ait olduğu belirtildi. Konteyner müteahhit firmanın olunca kişi hırsızlıktan kurtuluyor mu? ‘Ufak bir konteynerin peşine düşmeyin’ diyorlar. AKP döneminde ayakkabı kutularında milyon dolarları sıfırlamayı öğrettikleri için, bazı çocuklarının evlerindeki kasadaki dolarları sıfırlamayı öğrettikleri için, AKP’li milletvekillerine rüşvet veren mafya liderleri olduğu için, en son kendi milletvekillerinin borsada spekülasyon yapıp milyon dolarları ceplerine attıkları için, bu tür durumlara alışık oldukları için Oğuzlar’daki konteyner olayı onlara ufak geliyor, hırsızlıktan sayılmıyor. Yetimin hakkına el uzatan haramzadedir. Bu 1 kuruş da olsa, milyon dolar da olsa aynıdır.

‘OLAY ORTAYA ÇIKMASAYDI NE OLURDU?’

Buradan Valiye, Oğuzlar Belediye Başkanına ve Spor İl Müdürüne sesleniyoruz. Valiliğe verdiğimiz dilekçeye hala cevap alamadık. “Söktü, yerine geri koydu” deniliyor. Oğuzlar halkı duyarlı olmasaydı, bu hırsızlığı ortaya çıkartmasaydı, AKP’li belediye meclis üyesi bağına konteyneri kurmuş, çatısını kurmuş, etrafına ağaçları dikmiş, onu oradan söküp tekrar belediyeye getirir miydi? Madem kiralamış, madem satın almış o halde neden söküp geri getirdi. Çıksın, hakkını savunsun, olayın iç yüzünü açıklasın. ‘Çalmadım, kiraladım ya da satın aldım’ desin, belgesini göstersin. Biz de kendisinden özür dileyelim. Vatandaşın malı çalınınca hırsızlık olmuyor mu? İlla ki devletin malının mı çalınması gerek. Valiyi ve Oğuzlar Belediye Başkanını göreve çağırıyoruz. Bizler suç duyurusunda bulunmadan önce bu şahsın istifa etmesini, Valilik tarafından soruşturma açılmasını istiyoruz. Soruşturma açılmazsa bizler suç duyurusunda bulunacağız.”

Tahtasız, basın açıklamasının ardından ilçede bulunan kıraathaneleri ve esnafı ziyaret ederek bir süre sohbet etti, sorun ve taleplerini dinledi.

Tahtasız’a Oğuzlar ziyareti sırasında; İlçe Başkanı Süleyman Şenol, belediye meclis üyeleri, İl Başkan Yardımcıları Duran Arslan, Osman Soylu ve Burhan Erdem de eşlik etti.