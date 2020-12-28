Taksicilere filyasyon ödemesi yapıldı

Çorum Belediyesi, filyasyon ekibi için kiraladığı ticari taksilerin ilk ödemesini gerçekleştirdi.

Belediye, İl Sağlık Müdürlüğü ve Çorum Taksiciler ve Minibüsçüler Odası Başkanlığı ile yaptığı protokolle filyasyon ekibinin ihtiyaç duyduğu 25 araç kiralamış ve filyasyonun hizmetine sunmuştu.

Covid-19 salgınının önlenmesi için önemli bir kontrol mekanizması olarak çalışan filyasyon ekibi için İl Sağlık Müdürlüğünün talebi doğrultusunda 25 ticari taksiyi görevlendirdiklerini belirten Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Pandemi döneminde işleri zora giren taksici esnafımızı da düşünerek böyle bir çalışma yaptık. Ödememizi Taksiciler ve Minibüsçüler Odamızın resmi hesabına yaptık. Filyasyon ekibinde görevli 25 taksi için sözleşme süresini bir ay daha uzattık.” dedi.

Pandemi sürecinde yaptığı çalışmalarla esnafın yanında olduklarının altını çizen Başkan Aşgın, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da esnafın yanında duran, esnafına destek olan bir belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

TAKSİCİLER UYGULAMADAN MEMNUN

Belediye Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, filyasyon ekibinde görevli taksiciler, Çorum Belediyesi tarafından ortaya konulan uygulamadan oldukça memnun olduklarını ifade etti.

Kış aylarında işlerin azaldığını, bu yıl ise pandemi dolayısıyla durma noktasına geldiğini belirten taksici esnafı, Çorum Belediyesi tarafından filyasyon ekibi için kiralanan araçlar sayesinde evlerine ekmek götürebildiklerini söyledi. Taksiciler ilk 15 günlük ödemeyi aldıklarını ifade ederek Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın olmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü ve Minibüsçüler ve Servisçiler Odası başkanına teşekkür etti.

GAYRETLİ’DEN AŞGIN’A TEŞEKKÜR

Pandemi sürecinde 14 Mart itibariyle servisçi esnafının kontak kapatmasıyla sıkıntıların baş gösterdiğini belirten Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, “Bu durum servisçi esnafımızı zor durumda bıraktı. Diğer illerde esnafa hiç bir yardım yapılmazken esnaf dostu belediye başkanımız ilk etapta 250 TL yardım çekini servisçi esnafına dağıttı. Akabinde 2020 yılı güzergah ve ruhsat belge harçlarının servisçi, minibüsçü ve taksici esnafından alınmaması kararını aldı. Bu süreçte 2. yardım çeki 300 TL’yi esnafa dağıttı. Aynı zamanda filyasyon ekibinde çalışmak için 25 ticari taksi tahsis edildi. Yapılan hizmetler esnafımız adına olumlu oldu” dedi.

Gayretli, bu süreçte yardımlarını esirgemeyen ve esnafın yanında olduğunu gösteren Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.