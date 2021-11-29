Talat Kutsal’ın kızı vefat etti

EROL TAŞKAN
Gençlik ve Spor eski İl Müdürü Talat Kutsal’ın kızı, Gültekin Kefçeli’nin gelini Tuğba Kefçeli (39) uzun süredir tedavi gördüğü hastalığından kurtulamayarak genç yaşta vefat etti.
Dün gece İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tuğba Kefçeli’nin cenazesi İstanbul’dan Çorum’a getirilecek. Merhumenin cenazesi yarın Ulu Camii’nde öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’a defnedilecek.
Gökhan Kefçeli’nin eşi, Mete ve Öykü Kefçeli’nin annesi, Havacı Yarbay Tolga Kutsal ve Bahadır Kutsal'ın kardeşleri Tuğba Kefçeli’nin genç yaşta vefatı sevenlerini acıya boğdu.
Hakimiyet, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diler.Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2021, 16:17