Talha Bora Öge’nin GÖLGE’si Çorum’a düştü

EROL TAŞKAN

Radyo7’nin sevilen programcısı ünlü radyocu Talha Bora Öge, namı diğer Gölge, Çorum’da dostlarıyla buluştu.

Necatibey Gömlek Sahibi Mücahit Keskinel’in misafiri olarak Çorum’a gelen Gölge, dostlarıyla hasret giderdi.

Şiirlere verdiği nefes ve söze kattığı gönlü ile pek çok kişiyi Radyo7 başında nöbet tutturan, sayısız gönül dostunun yüreğinde yer edinen Gölge, izninin üç gününü Çorum’da geçirdi.

Çorum’u ve Çorumlu dostlarını çok sevdiğini ifade eden Talha Bora Öge, “Çorum’da derin dostluklarımız ve gönül bağlarımız var. Çorum’un huzur dolu havasından soluyup, dostlarımızla kalplerimizi bütünleştirmenin fırsatına kavuştuk çok şükür.” diyerek Çorum’da bulunmaktan duyduğu memnuniyetini ifade etti.

