Talip Geylan Çorum’a geliyor

M.BURAK YALÇIN

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı hemşehrimiz Talip Geylan, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve temsilcilik açılışı yapmak üzere yarın Çorum’da gelecek.

Türk Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Selim Aydın’ın verdiği bilgiye göre, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan Çorum ziyareti kapsamında ilk olarak 15.00’da Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde yetkili sendika temsilcilik bürosunun açılışını gerçekleştirecek.

Talip Geylan, akşam 19.00’da ise Hanoğlu Konağı’nda gerçekleşecek olan Hitit Üniversitesi istişare toplantısına katılacak.