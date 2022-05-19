‘Tam bağımsız yeni Türk devletinin kurulmasının ilk adımı’

Vali Mustafa Çiftçi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Mesajına, “İstiklâl mücadelemizin sembolü olan 19 Mayıs 1919 günü, Mustafa Kemal Paşa önderliğinde Samsun’da başlatılan milli direniş hareketi, tüm vatan sathına yayılarak kutlu bir şahlanışa dönüşmüş ve Millî Mücadele zaferle taçlandırılmıştır”diyerek başlayan Vali Mustafa Çiftçi, “Aziz Türk Milletinin varlık-yokluk mücadelesinin başlangıcı olan bu tarih aynı zamanda ulus egemenliğine dayanan, tam bağımsız yeni Türk devletinin kurulmasının ilk adımıdır.

Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının öncülüğünde Samsun’da başlatılan bu mücadele ile milletimiz esarete karşı tüm varlığıyla direnmiş ve tüm dünyaya örnek olan bir mücadele göstererek; Amasya’da milletin azim ve kararını ilan etmiş, Erzurum’da vatanın bir bütün olduğunu ve parçalanamayacağını duyurmuş, Sivas’ta manda ve himayeyi reddederek Ankara’da Büyük Millet Meclisini kurmuştur. Bu aziz topraklar, ecdadımızın canları pahasına gösterdiği olağanüstü ve onurlu mücadele ile vatan olmuştur. İnanıyoruz ki, bu mücadele Türk gençliği var olduğu sürece devam edecektir”dedi.

Mesajında gençlere seslenen Vali Çiftçi, “Ülkemizin bağımsızlığı uğruna mücadele veren ecdadımızın tüm dünyada eşi ve benzeri görülmemiş fedakarlıklarla bizlere miras bıraktığı şanlı tarihimizi aynı gurur ve şanla geleceğe taşımak en asli görevimizdir. Milletimizin köklerinden aldığımız bu güçlü ruhla, birlik ve beraberlik içerisinde manevi değerlerimizde kenetlenerek, bu mukaddes toprakları vatan kılan ecdadımızın mirasına sahip çıkacağınıza, gerektiğinde, ecdadımızın üstlendiği tarihi görevleri üstleneceğinize, güçlü bir geleceğin inşası adına geçmişte olduğu gibi bugün de aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğinize yürekten inanıyorum. Bu inanç ve düşünceyle; Samsun’da başlattığı kurtuluş mücadelesiyle bizlere bağımsız bir vatan emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yâd ediyor, siz değerli gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum”şeklinde kaydetti.